Marcas que testean en animales y las prácticas que llevarían a cabo

Es un hecho. La salida a la luz del falso documental del conejo ‘Ralph’ puso a muchos a pensar sobre la industria de los cosméticos y sus prácticas. Desde entonces, se ha dado a conocer cómo saber cuáles son las marcas que están libres de crueldad animal (cruelty free), así como también las organizaciones que trabajan para acabar con este flagelo.



(En contexto: ¿Cómo saber si una marca es libre de testeo animal?)

También ha puesto a muchos a reflexionar sobre sobre los productos y marcas cosméticas que consumen y si ellas hacen pruebas o no en animales para salir al mercado. Pues bien, existen organizaciones especializadas en hacer este seguimiento e incluso, muchas compañías hacen el proceso ante ellas para pasar a hacer parte del listado de marcas garantizadas que no llevan a cabo este tipo de prácticas.



(Lea también: Así crearon la campaña del conejo Ralph contra el testeo animal).



Uno de esos listados lo hace ‘Cruelty Free Peta’ y en su listado actual de marcas que realizan este tipo de pruebas incluye un amplio listado de más de 250 marcas. Allí, incluyen desde grandes matrices reconocidas en los ámbitos nacionales e internacionales, hasta algunas poco o nada conocidas.

Facebook Twitter Linkedin

Conejos, ratones y ratas son de los animales más frecuentemente usados en el testeo animal. Foto: iStock

De acuerdo con Tamara Guerrero, asesora de cosmética del portal español ‘El jardín de Assami’, su investigación en el tema le ha permitido encontrar que las marcas que aparecen en este listado de Peta, pueden estar allí por diversas razones. Una de ellas, por supuesto, es que en efecto la empresa lleve a cabo la práctica. La segunda es que la marca venda productos en países donde la ley exija el testeo en animales para la venta de los productos.



(Le puede interesar: Campaña viral 'Save Ralph' muestra sufrimiento de animales por testeo).



La tercera puede ser que vendan cosméticos en China, país en el que es obligatorio que los cosméticos sean testeados en animales, a excepción de Hong Kong y Taiwán. Aunque se cree que el país oriental ya está modificando sus leyes para tener un manejo cruelty free, todavía está en vigencia la anterior. De esta manera, aunque en la Unión Europea (UE) el testeo esté prohibido, los cosméticos de la UE que se venden en China podrían no estar libres de la práctica.



Otra de las razones para estar en el listado, puede ser porque contraten a terceros para hacer dichas pruebas.



Algunas de las multinacionales que aparecen en el listado son Procter & Gamble, L’oreal, Clorox, Esteé Lauder, Colgate-Palmolive, Revlon, Shiseido, Reckitt Benckiser, Glaxosmithkline (GSK), Church & Dwight, Beiesdorf, Amway, Jhonson & Jhonson, Freeman Beauty, Henkel, S.C Jhonson, entre otras.



Sin embargo, según PETA, muchas de ellas ya están llevando a cabo el proceso para eliminar estas prácticas y garantizar ser compañías libres de crueldad animal como Colgate-Palmolive, Avon Products, Inc o Unilever.



(Además: ¿Cuál es la mejor mascota para tener en casa que no sea perro ni gato?).

¿Qué tipo de pruebas hacen para producir cosméticos?

Facebook Twitter Linkedin

De acuerdo con PETA, las aves también son usadas para este tipo de pruebas. Foto: iStock

Tal como se ve en el falso documental de ‘Ralph’, muchos animales como conejos, ratas o ratones son obligados a ingerir sustancias que contienen los cosméticos para probar si causan irritación en la piel o en los ojos, si son tóxicas, generan daños genéticos o cáncer.



De acuerdo con el portal ‘AnimaNaturalis’, para ello se efectúan pruebas como ‘Toxicidad de dosis repetidas’, en las cuales los “conejos o ratas son forzadas a ingerir o inhalar ingredientes cosméticos, o se les aplica el ingrediente en su piel afeitada, cada día durante 28 o 90 días. Esta prueba incluye la "sensibilización de la piel" (cobayas con su piel afeitada que son expuestas a la sustancia, o a través de los oídos de ratas para ver las reacciones alérgicas. Luego son exterminadas”, afirma en su página.



(Le puede interesar: Rescatan mono cariblanco que estaba desnutrido y sin dientes).



Agrega que existen otras pruebas como la de ‘toxicidad reproductiva’, en la que conejos o ratas preñadas son forzadas a ingerir sustancias y luego son sacrificadas para probar la toxicidad en sus fetos.



Otros aterradores testeos que dio a conocer el mismo portal están relacionados con cómo el metabolismo absorbe las sustancias y el efecto que causa en los órganos, para lo cual, también son sacrificados.

Siga leyendo en EL TIEMPO:

Tendencias EL TIEMPO