Las redes sociales 'estallaron' desde que se estrenó la nueva sesión de Bizarrap junto a Shakira, quien no se guardó nada y decidió hablar de frente acerca de su separación con el exfutbolista Gerard Piqué en la canción junto al argentino.



"Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. Pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", dice un fragmento del tema, en el cual también se hace referencia a la nueva pareja de Piqué, Clara Chía.

Ante la explosiva letra, miles de personas, entre famosos, influenciadores y toda clase de personalidades, han dado su opinión frente a la canción.

Y aunque celebridades como Alejandro Sanz, Carolina Cruz y Antonela Roccuzzo han felicitado a la barranquillera, otras personas han criticado fuertemente el tema.

Uno de ellos es Marc Crosas, un exjugador del Barcelona (equipo en el que jugó Piqué) y actual comentarista deportivo, quien en sus redes sociales se fue de frente en contra de Shakira.



"Hablar mal de tu ex, habla peor de ti que de tu ex. Recuerda que tú lo/la elegiste, nadie te lo/la impuso. Y más si tienen hijos en común…", escribió en un trino.

La publicación estuvo acompañada de una imagen con la letra de la nueva canción a un lado y una foto de Piqué al otro, con una referencia relacionada a Kings League, un torneo de futbol 7 organizado por el exdefensa español.

Hablar mal de tu ex, habla peor de ti que de tu ex. Recuerda que tú lo/la elegiste, nadie te lo/la impuso. Y más si tienen hijos en común… pic.twitter.com/SBes5Nsvx4 — Marc Crosas (@marccrosas) January 12, 2023

Pero esta no fue el único comentario que hizo sobre el tema, pues además de estar constantemente compartiendo trinos que critican a Shakira, también aseguró en otras publicaciones que "ambos fueron infieles".



Además, ha compartido en distintas ocasiones una foto junto a la barranquillera.

Ambos fueron infieles antes de empezar su relación, así que sorprendida, no creo. — Marc Crosas (@marccrosas) January 12, 2023

Por otro lado, dijo que quienes "más sufren" por la separación y el 'boom' mediático son los hijos del exfutbolista y la cantante, Sasha y Milan.



Y los que más sufren, sus hijos. En una separación siempre son los más perjudicados pero las luchas de egos los dejan en un segundo plano. — Marc Crosas (@marccrosas) January 12, 2023

La letra de la nueva canción

Perdón, ya cogí otro avión.

Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción.

Tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión.

Sorry, baby, hace rato que yo debí votar ese gato.



Una loba como yo no está pa’ novatos.

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. Pa’ tipos como tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.



Esto es pa’ que te mortifiques, mastique y tragues, tragues y mastiques.

Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques.

Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen.

Yo solo hago música, perdón que te sal-pique.



Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura.

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.



Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú. Pa’ tipos como tú.



Del amor al odio hay un paso,

Por acá no vuelvas, hazme caso

Cero rencor, bebé, yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó



Estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio.

Vas acelerado, dale despacio



Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén.

Por mi todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también.



Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena y una loba como yo no está pa’ tipos como tú.

