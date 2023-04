El pasado 28 de enero, el cantante salsero Marc Anthony se casó con la modelo paraguaya Nadia Ferreira en una celebración a la que acudieron grandes personalidades del entretenimiento internacional.



Según se conoció en la prensa local y en redes sociales, estuvieron presentes David y Victoria Beckham, Salma Hayek y Maluma, con quien festejó el cumpleaños del colombiano un día antes de las nupcias.

La boda de Marc Anthony y Nadia Ferreria se realizó en el Perez Art Museum de Miami. Foto: Instagram @nadiatferreira

El programa 'Despierta América' señaló que Luis Abinader, presidente de República Dominicana, y Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, también hicieron parte del mediático matrimonio.



Desde entonces, se han consolidado como uno de los casamientos más conocidos del planeta, lo que ha hecho que sus millones de seguidores estén al pendiente de su día a día de su reciente, o de lo que pase en su unión conyugal.



Recientemente, empezó a circular el rumor de supuestos inconvenientes entre el intérprete de ‘Tú amor me hace bien’ y la ex virreina de Miss Universo. Algunos portales de chismes reportaron que podrían estar al borde del divorcio, sin embargo, las dudas, al parecer, ya se esclarecieron.

¿Se aclaran las dudas?



Para hacerle frente a las dudas, Marc Anthony y Nadia Ferreira publicaron este viernes una foto en Instagram con la que desmintieron la separación. En el registro aparecieron abrazados y sonrientes, dejando atrás las especulaciones para enfocarse en el embarazo de la modelo.





El post generó la reacción de los cibernautas, quienes no dudaron en dejar sus reacciones en la caja de comentarios de la fotografía, la cual ya cuenta con algo más de 257 mil " Me gusta".



“Dios los bendiga. Y sean felices, siempre el tener edad no es pecado. Pecado es hacer lo que a Dios no le agrada y ellos se aman y eso ama Dios, el amor eterno”; “Bien vairo! Saludos desde Paraguay, cuídala”, “No sé lo que harán con su vida, ni me importa. Rebosan felicidad y eso me gusta, venga de quien venga. Alégrense por la felicidad ajena… no sean tóxicos” y “Es hermosa Nadia y es verdad, está con Marc porque él le da seguridad y estabilidad”, fueron algunos comentarios de internautas.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

