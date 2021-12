Marc Anthony, uno de los cantantes de salsa más aclamados a nivel mundial, se convirtió en el tema de conversación de las redes sociales luego de que se le viera con una apariencia un tanto desgastada en pleno concierto, el pasado 11 de diciembre.



Sobre el escenario hizo movimientos extraños con la mandíbula.

En el video, que circula hace algunos días por las redes, el exesposo de JLo canta ‘Soy Yo’ con gran emoción. Él invita a sus fanáticos a que se sumen a corear las estrofas de la canción.

El cantante Marc Anthony durante su presentación en Viña del Mar, en el 2019. Foto: Claudio Reyes. AFP

Sin embargo, al acercarse al separador que divide la tarima del sector donde estaban los espectadores, un aficionado que lo estaba grabando de frente logró captar el extraño movimiento de mandíbula que realizó el músico.



El gesto no caló bien entre los espectadores y mucho menos en la opinión pública, pues se especula que el cantautor podía estar bajo el efecto de algún alucinógeno que propició su extraño comportamiento.



“Casi se muerde la oreja” y “ Tiene tanto flow que hasta su mandíbula quiere salir a bailar”, son algunos de los comentarios de internautas que no paran de hablar sobre el suceso con irónicos y graciosos apuntes.



Cabe resaltar que el bruxismo, movimiento inconsciente de mandíbula y dientes, es un síntoma recurrente en personas consumidoras de derivados de la cocaína y algunos éxtasis.



Sin embargo, no dejan de ser meras especulaciones, pues el cantante pudo seguir con el concierto sin inconvenientes.

¿Un debate en redes por su físico?

Después de que se conocieran las imágenes del cantautor puertoriqueño, otro debate se desató en redes sociales en torno a su físico, pues algunos de sus fans mostraron su preocupación al argumentar que “Se le ve muy delgado y demacrado”.



Un aspecto a resaltar fue la ausencia de los tradicionales lentes oscuros durante su presentación. Su fanaticada no está acostumbrada a verlo sin este accesorio, casi indispensable.



Marc Anthony en su última presentación. Foto: TikTok

Usuarios de internet señalaron que, sin las gafas, se le podían ver las ojeras y el cansancio en el rostro.



“¿Qué le pasó?, “Es triste verlo así, un gran talento se va apagando” y “Pensé que era don Ramón”, señalaron algunos usuarios de redes sociales.



Si bien todo reside en la ‘rumorología’ de redes sociales, el asunto no fue un tema menor y en todo diciembre los fanáticos de Marc no hacen sino preguntarse por el estado de su gran maestro.

