El reconocido cantante de salsa Marc Anthony se encuentra actualmente en un momento de estabilidad y felicidad tras su matrimonio con Nadia Ferreira y el reciente nacimiento de su séptimo hijo, el primero con su joven esposa.



Sin embargo, esta tranquilidad podría verse empañada por una nueva polémica, ya que el artista fue señalado de maltrato por una de sus exparejas. Esto se dio a conocer por medio de una entrevista a un medio internacional.

En el programa 'Se pone caliente' de la cadena 'EVTV Miami', la periodista Verónica Rasquin, quien mantuvo una relación con Marc Anthony a finales de la década de 1990, reveló que su historia de amor no estuvo exenta de dificultades, ya que experimentó episodios de violencia verbal durante el tiempo que estuvieron juntos.

(Leer más: 'Te amo, Messi': Exnovia revela el mayor ridículo de Rodrigo de Paul en la intimidad).

"Totalmente posesivo, esa fue parte de las razones por las que yo me tuve que ir", afirmó la venezolana. "Yo sí le dije que ya había cosas que no iba a aguantar dentro de la relación. Violencia física no (hubo), nada de temas de drogas, pero sí es un tipo muy manipulador", agregó.



En respuesta a los cuestionamientos de los conductores, Rasquin confesó que la inseguridad de Marc Anthony fue lo que lo llevó a maltratarla verbalmente, de hecho, fue uno de los principales motivos para poner punto final a su relación: "(Maltrato verbal) bueno eso sí, lamentablemente sí hubo. Yo digo que cuando los hombres, cuando a veces son inseguros, pueden maltratar a la mujer".

Aunque no proporcionó detalles específicos sobre estos supuestos eventos, la modelo enfatizó que su propia fuerza y determinación la llevaron a tomar la decisión de abandonar al famoso cantante, a pesar de que en ese momento ya vivían juntos e incluso tenían planes de boda.



"Tuve mucha fortaleza, a pesar de que era muy joven, de decir 'no', yo sé poner mis límites, yo tengo mis valores que venían del hogar", contó.

(Seguir leyendo: Apocalipsis: multimillonarios se reúnen para definir cómo afrontarán el fin del mundo).

Verónica Rasquin también reveló que después de la ruptura intentaron retomar la relación a distancia, ya que ella se había trasladado a Venezuela mientras él permanecía en Nueva York. Sin embargo, estas tentativas no prosperaron, y ambos decidieron mantener una separación amigable.



"Seguimos por teléfono un tiempo, tratamos otra vez de volver. (Él) no aguantó y a las dos semanas me estaba diciendo: 'Te necesito'. Le dije: 'Por eso es que no va a servir. Te quiero mucho, te deseo lo mejor, pero no eres tú, soy yo'", concluyó.



Hasta el momento, Marc Anthony no se ha pronunciado públicamente a las acusaciones de su expareja, que han generado diversas opiniones entre los usuarios en las redes sociales.

¿Quién es Verónica Rasquin, la expareja de Marc Anthony?

Verónica Rasquin es una periodista y presentadora de televisión de nacionalidad venezolana que inició su carrera a temprana edad en 'El Club de Mickey Mouse'. De acuerdo con su perfil de Linkedin, ha hecho parte de programas como 'Salsa review', 'Entre cuatro', 'Xfinity Latino Show' y, entre otros, 'Son latinos'.



Respecto a su vida personal, se sabe que está casa hace unos años y es madre de dos hijas: Samantha y Salma.

La personalidad de televisión reveló, en la misma entrevista en la que señaló al cantante de salsa de maltrato verbal, que conoció al intérprete de 'Flor Pálida' durante una entrevista.



“Vivía en Miami, me tocó entrevistarlo, flechamos, empezó un noviazgo y de ahí mismo, al mes me dijo: ‘Vente a vivir conmigo a New York’”, confesó ante las cámaras.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO