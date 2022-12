En el pasado mes de agosto Jennifer López se casó con su antiguo amor, Ben Affleck. En redes sociales la pareja se ha mostrado muy enamorada y más feliz que nunca. Sin embargo, recientemente se conoció que el ex esposo de JLo, Marc Anthony, no está muy de acuerdo con su relación actual.

En diferentes entrevistas la actriz ha comentado que Ben siempre fue el amor de su vida y ahora que volvieron a estar juntos, 20 años después de su primera ruptura, quieren recuperar el tiempo perdido.



Sin embargo, hace poco se dio a conocer el rumor de que todo no estaría muy bien en la relación de los actores y Marc Anthony estaría enterado de eso. Por esta razón estaría en contra de la unión de los artistas, pues se cree que la pareja ha tenido problemas que pueden afectar, de manera colateral, a sus mellizos, los cuales viven con la pareja de recién casados.



Según el medio estadounidense ‘Radar Online’, unas fuentes cercanas a la pareja señalaron que Ben está constantemente “malhumorado y fuera de control”.



Asimismo, manifestaron que una de las razones por las que el actor estaría molesto es porque JLo le habría prohibido fumar.



“Ella odia absolutamente los cigarrillos de Ben, quien prometió que los dejaría, pero con todos sus regaños está fumando más que nunca”, comentaron.



También revelaron que la intérprete de ‘On The Floor’ no le gusta la forma en la que se viste su esposo y que eso también es motivo de peleas.



“Él es un tipo de jeans y camisetas, y ahora Jennifer está tratando de decirle qué puede y qué no puede usar”, afirmaron.

La relación de Jlo y Marc Anthony

El 5 de junio de 2004, Jennifer y Marc se casaron en una mansión de la cantante en Beverly Hills. En el 2007, cuando los artistas estaban de gira juntos anunciaron que estaban esperando a su primer hijo. Así, en febrero de 2008 nacieron los mellizos Emme Maribel y Maximilian David.



Sin embargo, su relación llego al final en julio de 2011, cuando publicaron un comunicado en el que anunciaron que habían tomado la decisión de separarse.



“Hemos concluido todos nuestros asuntos de forma amistosa. Es un momento doloroso para todos los involucrados y apreciamos el respeto a nuestra privacidad”, se leía en el texto.

Actualmente, los artistas mantienen una buena relación y comparten la custodia de sus hijos.

