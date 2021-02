Marc Anthony se desquita de broma por locutor de radio

En días pasados, Enrique Santos, locutor de una radio de Miami, en Estados Unidos, llamó a Marc Anthony en medio de un programa en vivo para jugarle una broma.

El cantante contestó la videollamada de Facetime, a pesar de que se acababa de despertar y seguía en la cama. Sin embargo, el locutor fingió no haber sido él mismo quien marcó el teléfono y le dijo “estoy muy ocupado ahora, no puedo hablar”.



Marc Anthony quedó desconcertado y le preguntó “entonces ¿para qué me llamas?”, justo antes de que Santos le colgara.

La venganza por parte del cantante no se hizo esperar. Este martes 23 de febrero, apareció una valla gigante en una autopista de la ciudad de Hialeah, ubicada en el estado de Florida, en Estados Unidos.



En el cartel se ve a Marc Anthony sosteniendo un cigarrillo, junto a la frase “Llame a Enrique Santos” y el número del locutor.



Santos se tomó con gracia la situación y publicó en redes sociales una conversación con una amiga suya, en la que ella le avisa de la broma del cantante.



“Marc Anthony te la devolvió bien”, dice el texto acompañado de unos emojis de risas.



Ambos siguieron mandando mensajes en el Instagram de cada uno. Santos subió una foto del cartel, acompañada de la descripción “Hoy me tocó a mí. Wow que clavada Flaco!!!”.



Por su parte, el intérprete de origen puertorriqueño le respondió en sus historias “pa’ que aprendas jaja”.



