Desde que el salsero, Marc Anthony, y la Miss Universo 2021, Nadia Ferreira, anunciaron su compromiso el pasado mayo, los medios de comunicación han estado pendientes de cada paso que da la pareja.



Anthony y Ferreira constantemente demuestran su amor en redes sociales e incluso el cantante en algunos de sus shows ha llegado a sorprenderla con regalos o canciones románticas.

Desde el inicio de su relación, la paraguaya de 23 años ha tenido que enfrentar ciertas dificultades, como el que los medios de comunicación la persigan a cada momento. Sin embargo, es algo que ella ha podido controlar.



En una entrevista con la revista ‘Level’ la Miss Universo se sinceró y contó el peso que es ser la novia de Marc Anthony.



“El hecho de haber empezado a trabajar en los medios desde muy pequeña me ayudó a madurar antes de tiempo. Algo con lo que tenemos que lidiar las figuras públicas es la presión. Estoy abierta a aprender diariamente, enfocarme en lo positivo y tratar de ser un ejemplo de bien para otras personas”, aseguró.

Además, reconoció que iniciar su relación con el salsero es lo mejor que le pudo pasar y se encuentra bastante feliz.



"Marc llegó completamente de sorpresa, el amor tocó mi puerta y lo dejé pasar. Me encuentro más feliz y bendecida que nunca (...) Soy super hiperactiva, lo que me lleva a tener actividades constantemente. Siempre es bueno tener tiempo para uno mismo, entrenar, hacer deportes, comer saludable, ver una serie o trabajar, y siempre encuentro la manera de hacerlo”, agregó.



Por último, Ferreira comentó que está enfocada en ser una mejor persona, en aprender y seguir trabajando para cumplir sus metas. Incluso, reveló que tiene varios proyectos y que próximamente los estará compartiendo en redes sociales.



Por ahora, la pareja todavía no tiene fecha para el matrimonio, pero esperan casarse el siguiente año.

