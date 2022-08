Con algarabía, emoción y un botellazo en la cadera fue recibido Marc Anthony en Medellín. El artista se presentó, en el marco de la Feria de las Flores, el pasado 13 de agosto en la capital antioqueña.



El concierto, que fue presenciado por una gran multitud, no solamente logró poner a cantar y bailar a más de uno, sino que también despertó comentarios en redes sociales, luego de que circulara un video en el que se ve al intérprete de ‘Vivir mi vida’ ser inesperadamente golpeado por una botella de aguardiente.

Hacia el final de su interpretación de ‘Flor Pálida’, el artista latino se mostró muy interesado por una de las bebidas tradicionales del país. Ante el comentario de “a mí lo que me hace falta es un aguardiente de esos”, los asistentes al evento no tardaron en responder a su petición con vítores que, a su vez, estuvieron acompañados de un fuerte e imprevisible botellazo que impactó el costado derecho de la cadera del puertorriqueño.



Tras el golpe, el intérprete de ‘Valió la pena’ no tuvo más remedio que seguir cantando, al tiempo que hacía señas al público para que se calmara. Momentos después, se refirió al súbito acontecimiento. “No tiren. Yo me lo compro”, fueron las palabras del artista.

Pese a que el concierto continuó sin más sorpresas ni por menores, los internautas no dudaron en referirse a la inmediatez con la que los fanáticos trataron de complacer al cantante invitado. “Cantando ‘Flor pálida’ y el que quedó pálido fue él”, “RAPPI mejorando en el servicio de entrega” y “Pidió una copa y casi le tiran la fábrica”, fueron algunos de los jocosos comentarios que inundaron las redes sociales tras el suceso.



La presentación del artista latino era una de las más esperadas y ansiadas por el público antioqueño, quienes de alguna u otra manera, dejaron ver su emoción y nerviosismo ante el concierto que se llevó a cabo en la ciudad de la eterna primavera.

Marc Anthony preparándose para uno de sus conciertos del Viviendo Tour. Foto: Instagram: @marcanthony

