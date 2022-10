Marc Anthony se encuentra en una gira de presentaciones por varias ciudades de Latinoamérica y en unas semanas recorrerá Estados Unidos. El artista de ascendencia puertorriqueña ha disfrutado conectar con sus seguidores y volver a los escenarios.



El tour ha dejado decenas de imágenes del cantante con sus fanáticos. En todos los recitales ha sido recibido con aplausos y muestras de cariño. Sin embargo, en las últimas horas se difundió un video en redes sociales que alarmó a los admiradores.



El cantante estaba en un concierto en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quitó, cuando realiza algo inusual. Tras tocar la batería por unos minutos, le dio la vuelta al público y se ausentó durante unos segundos del escenario principal.



En la grabación se puede observar que el artista se pasó las manos por su rostro y luego regresó a la tarima con los demás músicos. Al volver, el intérprete de ‘Flor Pálida’ se mostró emocionado e interactuó con los presentes.



El video fue publicado en TikTok por la usuaria ‘AleSalazar1909’ y ya tiene más de 540 mil reproducciones. En los comentarios, los internautas intentaron descifrar si el estadounidense se encontraba bien o si solo necesitaba un momento.

La presentación con Maluma

En medio de su ‘Volviendo tour’, Marc Anthony ha sorprendido a sus seguidores con decenas de invitados en sus conciertos. El pasado 7 de octubre, compartió el escenario con el colombiano Maluma, que se mostró agradecido por la oportunidad.



“Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música, el de la música está escrito. Lo que tú me has enseñado sale del corazón. Te amo con toda mi alma. Muchísimas gracias por ser parte de mi vida, cabrón. Te quiero dar un abrazo”, dijo Maluma.



Los artistas cantaron su éxito musical ‘Felices los cuatro’ en frente de los miles de espectadores. El emotivo momento concluyó con un abrazo entre ambos y una reverencia de parte de Marc Anthony para el antioqueño.



Días después se reencontraron en Guayaquil, en el estadio Modelo Alberto Spencer. Aunque en esa ocasión se presentaron por separado, confirmaron la buena relación que hay entre los dos.

🎥| “Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música”



—Maluma agradeciéndole a Marc Anthony durante su concierto juntos en Quito (07/10). 🇪🇨 pic.twitter.com/YbUJDukNkL — Maluma Updates (@Maluma_Updates) October 9, 2022

Maluma y Marc Anthony en el video musical de 'Felices los cuatro'. Foto: Youtube: MalumaVevo

