El 28 de enero de 2023 Marc Anthony (54) y Nadia Ferreira (23) contrajeron matrimonio en el Perez Art Museum de Miami.



Al evento asistieron figuras como David y Victoria Beckham, Eva Longoria, entre otras celebridades cercanas al salsero y a la modelo paraguaya.



En las imágenes que compartieron en sus redes sociales la pareja luce feliz y muy enamorada. Incluso, las lágrimas de Marc Anthony al ver a su pareja caminar hacia el altar conmovieron a los internautas.



Esta es la cuarta vez que el neoyorquino camina al altar y como ya lo ha hecho antes, firmó un contrato prenupcial con Ferreira, que estipula lo que pasaría si se divorcian.



'El gordo y la flaca', el programa de farándula de Univisión, dio a conocer que, por presión de sus asesores y su hermano, Marc Anthony firmó un acuerdo en caso de divorcio.



Las fuentes comentaron al medio que el artista está tan enamorado de la finalista de Miss Universo 2021 que no tenía pensado firmar el contrato en el que se estipula qué pasará con los bienes y financias propias una vez decidan estar en pareja y con un posterior divorcio.



Se habla de que Marc Anthony tiene un patrimonio que se acerca a los 80 millones de dólares, además de propiedades en República Dominicana, Estados Unidos, e inversiones como la que hizo en el Miami Dolphin.Acordaron que si se divorcian, él le dará hasta 25 mil dólares al mes para su manutención hasta que ella contraiga matrimonio nuevamente o tenga una relación formal.

Los prenupciales de Marc Anthony

A pesar de su reticencia en esta ocasión, para Marc Anthony no es una novedad el 'prenup'.



El intérprete de 'Qué precio tiene el cielo' ha firmado prenupciales con todas sus exparejas. Dayanara Torres, Jennifer López, Shannon de Lima y ahora Nadia Ferreria.



Sin embargo, la ex Miss Universo Dayanara Torres lo demandó pidiendo una cifra más alta de manutención para ella y sus hijos, recuerda 'El gordo y la flaca'. El juez ordenó que le diera 26 mil dólares y 10 mil dólares para viajes.



Con JLo, Marc Anthony paga manutención por sus dos hijos Max y Emme Muñiz.



Y con Shannon de Lima, con quien estuvo casado durante dos años, Marc pagó 10 mil dólares mensuales a la modelo y le entregó dos apartamentos en una exclusiva zona de Miami.



Para eso, la venezolana debe cumplir con su parte del contrato y no revelar información privada del cantante.

