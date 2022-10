La cantante de tecnocarrilera, Marbelle, y el caricaturista, ‘Matador’, se han convertido en tendencia en las últimas horas por haberse enfrascado en una fuerte pelea a través de la red social Twitter. No es la primera vez que se genera un 'rifirrafe' entre ambos famosos, pues a finales de 2021 volvieron a encontrarse para discutir respecto a temas sobre la eutanasia.



(Siga leyendo: Yina Calderón, a urgencias: se le cayó la prótesis de una nalga).

El pleito se suscitó porque Julio Cesar González Quiceno, nombre de pila del dibujante, trinó, de forma jocosa, su opinión acerca de la polémica suscitada por la curul del representante a la cámara del partido Centro Democrático, Miguel Polo Polo.



Esto, en el marco de las 12 demandas que buscan anular su elección en la circunscripción afrodescendiente, pues según refieren los demandantes, no cumple con los requisitos necesarios.



“Propongo que si Miguel Polo Polo pierde su curul, sea reemplazado inmediatamente por Marbelle. No podemos perder nuestra cuota de humor en el Congreso”, escribió ‘Matador’.

Facebook Twitter Linkedin

Julio César González, 'Matador'. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Los comentarios no fueron ajenos a la intérprete de ‘Collar de Perlas’, quien contestó a través de la misma plataforma, pero en un tono mucho más elevado y utilizando una comparación que no caló muy bien entre los seguidores del caricaturista.



“Si alguien necesita un consolador, ‘Matador’ lo reemplaza inmediatamente”, dijo Maureen Ramirez, nombre de nacimiento de la celebridad vallecaucana.



Sin embargo, el tema no paró ahí y González respondió haciendo una analogía con lo dicho por la compositora: “Marbelle, me halaga que me compares con un ‘consolador’ (...) Aunque, debo admitir que yo soy más de supositorios. Incluso, llevo un par de ellos en mis bolsillos y cada vez que suena una de tus tecnocarrileras, me los pongo en mis oídos y tengo un orgasmo de paz y tranquilidad”.



(Le puede interesar: Periodista causa conmoción por mostrar cómo una rata 'limpia' sus dientes).

@Marbelle30 me halaga que me compares con un "consolador".

Aunque, debo admitir que yo soy más de supositorios.



Incluso, llevo un par de ellos en mis bolsillos y cada

vez que suena una de tus tecnocarrileras, me los pongo en mis oídos y tengo un orgasmo de paz y tranquilidad. pic.twitter.com/V6YCg9aH3L — matador (@Matador000) October 17, 2022

Más noticias

Conozca a la hermana de la doctora Ana María Polo de Caso Cerrado

Mujer embarazada en concierto de Daddy Yankee: 'He venido para que lo reconozca'

Hombre quiso robar cachorro de león y el papá le apareció en la espalda

Tendencias EL TIEMPO