La artista y creadora de la tecnocarrilera, Marbelle, contó en entrevista la razón por la que aún no se ha casado con su novio, el jugador de fútbol Sebastián Salazar, tras llevar siete años de noviazgo. Al parecer, la convivencia es el factor principal.

Maureen Belky Ramírez Cardona confesó que desde que inició su relación con el deportista solo ha recibido críticas por parte de varios de los internautas que juzgan la diferencia de edad de ambos, pues Marbelle es 16 años mayor que Salazar y ese ha sido el gran motivo de muchos para interferir en su vida privada y sentimental.



No obstante, la pareja no se ha dejado influenciar por los comentarios negativos y día a día sacan su relación adelante. De hecho, la intérprete de ‘Adicta al dolor’, ‘Amor Sincero’ y ‘Collar de perlas finas’, confesó en entrevista con el programa ‘La Red’ que ella y su novio tomaron la decisión de no mostrarse tan juntos en las redes sociales, para así evitar las críticas frecuentes de los usuarios.



(Puede ser de su interés: Marbelle confiesa por qué no se fue de Colombia pese a triunfo de Gustavo Petro).

“Tuvimos que aguantarnos mucho bullying y por eso he cuidado tanto de mostrar cosas en redes. He tratado de no mostrar nada en redes: hay muchos detalles hermosos, viajes, pero que son de nosotros”, comentó la artista en dicho programa.

¿Habrá matrimonio?

Son los planes que tenemos con Sebastián. No nos hemos afanado, por eso porque hemos estado tan bien que dejó de ser algo que nos preocupara FACEBOOK

TWITTER

La actual jurado del reality ‘La Descarga’, contó, además, que sí tiene planes de casarse con el futbolista, pero no han dado el primer paso porque se encuentran en muy buen momento y no se han querido apresurar a tomar dicha decisión.



Sin embargo, sí ha estado en los planes de la pareja dar este paso tan importante como lo es el matrimonio, formar una familia y bendecir su relación, como le aseguró la cantante.



(No deje de leer: ‘La Descarga’: petición para sacar a Marbelle del show ya tiene miles de firmas).

“Son los planes que tenemos con Sebastián. No nos hemos afanado, por eso porque hemos estado tan bien que dejó de ser algo que nos preocupara, pero de repente sorprendemos y nos echamos una casadita por ahí”, concluyó Marbelle en ‘La Red’.



Aunque no es certero que pronto Marbelle y Salazar vayan a contraer matrimonio, lo cierto es que la idea ha rondado entre sus planes y ambos han pensado en la posibilidad de que llegue ese gran día, sin importar las constantes críticas que reciben. ¿Será que habrá boda?

Más noticias

El regaño de Marbelle a Gusi en pleno programa de televisión nacional

¿Por qué Carolina Sabino y Marbelle dejaron de ser amigas?

Marbelle envió emotivo mensaje a Santiago Cruz: ‘Me abriste las puertas’

Marbelle y ‘Matador’ se enfrascaron en una nueva pelea en redes sociales

Marbelle responde a críticas por su llegada a Caracol Televisión: 'Me pegó'

Tendencias EL TIEMPO