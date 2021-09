Críticas a Marbelle y Diego Mateus por vergonzosa pelea en Twitter

El pasado miércoles, primero de septiembre, el comediante colombiano Diego Mateus publicó una foto editada del presidente Iván Duque luciendo como mujer.



"Monta una foto con esa expareja que te engañó y resultó ser una falsa. Así te querí y me mentistes", escribió el humorista en la publicación.



La imagen despertó la curiosidad de los internautas que empezaron a comentar que el montaje se parecía a la cantante colombiana Marbelle. Cuando le preguntaron a Mateus si la foto era de ella, el comediante respondió: ¡Ella es mi master shit!



Es decir, "ella es mi maestra".



La artista no demoró en responder ante la publicación y a través de su cuenta de Twitter le contestó al comediante: "Le tocó meterse la plumita en el culo. Rodando por el suelo de risa... Porque así no lo aceptaban ni para hacer el oso contando chismes".

Le tocó meterse la plumita en el culo 🤣.. porque así no lo aceptaban ni para hacer el oso contando chismes 🤣🤣🤣🤣🤣 @diegomatteus https://t.co/u1f4y50ypH — MARBELLE (@Marbelle30) September 2, 2021

Posteriormente, el comediante le replicó a la actual participante del concurso 'MasterChef Celebrity'.



"Creo @Marbelle30 que hablábamos de otra persona, (aquí te pongo la foto) pero bueno, cuando quieres ser parte de la conversación, te metes por donde no cabes. Y gracias por tu recomendación de la pluma, imagino que recomiendas lo que hiciste con tu collar de perlas", escribió.

Creo @Marbelle30 que hablábamos de otra persona, (aquí te pongo la foto) pero bueno, cuando quieres ser parte de la conversación, te metes por donde no cabes. Y gracias por tu recomendación de la pluma, imagino que recomiendas lo que hiciste con tu collar de perlas https://t.co/w41dFOwy4v pic.twitter.com/tqkYEnB2yY — Mateus (@diegomatteus) September 2, 2021

Mateus le quiso aclarar a la cantante que la intención de la foto era enfocar la atención en Duque.



Los internautas pronto reaccionaron ante la discusión de los artistas. Algunos criticaron el lenguaje vulgar que estaban usando en sus tweets y la discusión tan polémica que estaban teniendo pues las respuestas no pararon allí.



La cantante le dijo a Mateus que los comediantes verdaderamente chistosos eran los que estaban en 'MasterChef Celebrity'. Haciendo referencia a sus compañeros Liss Pereira, Frank Martínez y Diego Camargo.



.. amanezco muy agradecida y feliz de ver cómo dicen que mi collar de perlas lo tengo metido en el trasero y aún así .. tiene más valor que @diegomatteus 😎🤩 — MARBELLE (@Marbelle30) September 3, 2021

El comediante tampoco se quedó callado y en las últimas horas le respondió a Marbelle.

Es verdad. Ese collar vale lo que huele. https://t.co/T2a09Ff4AA — Mateus (@diegomatteus) September 3, 2021

Los dos también han posteado diferentes memes que sus seguidores han hecho a causa de la discusión. Sin embargo, la mayoría de los comentarios son de inconformidad ante el malentendido y el uso de groserías de ambas partes.

