'Estaban enguayabados': Marbelle y Carla sobre participantes de MasterChef

La tercera temporada del reality ‘MasterChef Celebrity’, transmitido los fines de semana en el canal’ RCN’, ha logrado grandes índices de audiencia en el país.



Algunos televidentes han compartido en redes sociales sus reacciones al ver cómo integrantes de la farándula nacional se enfrentan a retos gastronómicos y hacen lo que varios denominan como “uno que otro desastre en la cocina”.



(Lea también: Hassam califica de 'rata' la estrategia de Catalina Maya en 'MasterChef').

Sin embargo, otros han dejado ver su disgusto por tantos dramas, polémicas y discordias que han caracterizado al programa durante esta edición. Y es que precisamente, durante la última emisión del show, llevada a cabo este domingo 12 de septiembre, se presentó otra polémica.



Esta vez la discusión se dio entre las participantes Catalina Maya y la comediante Liss Pereira, pues supuestamente, la modelo y locutora habría traicionado a su equipo.



Todo ocurrió en medio de un ‘reto de campo’ realizado en la ciudad de Cali, en el que se enfrentaron los equipos rojo (liderado por Maya) y verde (liderado por Viña Machado).



La inconformidad surgió debido a que algunos televidentes y competidores notaron que Maya tenía una ‘estrategia’ para que el grupo de ‘las cuatro babys’ no estuviera en el reto de eliminación.



(Le puede interesar: La ola de memes desatada por el reto a ciegas de MasterChef Colombia).

Todo el equipo de Cata, menos Julio y Liss, habían estado de rumba y amanecida fuera del hotel FACEBOOK

TWITTER

Liss Pereira aseguró: “Catalina es una mujer con una energía impresionante, es una máquina, hace mil cosas el tiempo y siempre trabaja al 100 [...] Hoy trabaja al 40”, dando a entender que, desde su punto de vista, Maya no estaba comprometida del todo con el equipo que lideraba.



No obstante, la cantante Marbelle, quien hace parte precisamente de 'las cuatro babys' junto a Carla Giraldo, Machado y Maya, salió en defensa de la empresaria, asegurando que la mayoría de personas del equipo rojo, conformado por Catalina Maya, Julio Cóccaro, Frank Martínez, Liss Pereira y Gregorio Pernía, se encontraban enguayabadas durante el reto ya que habían estado de fiesta la noche anterior.



"Están muy ardidos con Catalina porque, según ellos, los saboteó, pero les voy a contar que todo el equipo de Cata, menos Julio y Liss, habían estado de rumba y amanecida fuera del hotel, razón por la que no rindieron igual en la cocina, pero claro eso no lo ven ustedes", escribió la interprete de 'Amor sincero' en un trino.



(Le recomendamos leer: ¿Son actuadas? Peleas de 'MasterChef' llegaron al defensor del televidente).

Están muy ardidos con catalina porque según ellos los saboteó..

pero les voy a contar que todo el equipo de cata menos julio y Liss .. habían estado de rumba y amanecida fuera del hotel , razón por la que no rindieron igual en la cocina .. pero claro eso no lo ven ustedes .. — MARBELLE (@Marbelle30) September 13, 2021

Por su parte, Carla Giraldo, otras de las 'babys' que recientemente dijo que estaba esperando a que se acabara el programa para 'revelarlo todo', confirmó la versión, asegurando en Twitter que los competidores estaban "enguayabados".



(Además: Conozca las parejas de los jurados de 'MasterChef Celebrity').

estaban enguyabados!!! — Carla Giraldo (@Carlagiraldoq) September 13, 2021

(Siga leyendo: MasterChef Celebrity: Liss Pereira reacciona a Catalina Maya).



Tendencias EL TIEMPO