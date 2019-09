Marbelle, señalada de racista: le habría dicho ‘mico’ a un tuitero

La cantante Marbelle está envuelta en otra situación polémica. Esta vez, a la vallecaucana la acusan de racista.

Según denunció el usuario de Twitter Chris Fary (@christianDuvani), la famosa artista se refirió a él como ‘mico’ mediante un mensaje directo (DM) que le escribió.

“Cómo me encantaría que esto se supiera, que ella me dice ‘mico’ por el hecho de que soy negro. Muy mal de usted, se evidencia la ignorancia y el racismo que hay en Colombia”, posteó Fary en su cuenta

Para apoyar su afirmación, el hombre, quien se presenta a sí mismo como cantante y que vive en Pereira, adjuntó un pantallazo de un DM que le habría escrito Marbelle.



En él se puede leer: “Y usted se nota que es un pobre guevon inservible… vaya coma banano mico asqueroso (sic)”.

En el día de hoy la señorita @Marbelle30 me escribio esto, cómo me encantaría que esto se supiera que ella me dice mico por el hecho de que soy negro, muy mal de usted, se evidencia la ignorancia y el racismo que hay en Colombia @MarioRobertoP @petrogustavo @GustavoBolivar pic.twitter.com/nNnadS1Dxf — Chris Fary (@christianDuvani) September 24, 2019

Cuestionado en redes por el por qué la cantante le habría dicho eso, Fary mostró otros dos pantallazos más en los que se ven un par de respuestas que él escribió, al parecer, en una publicación inicial de ella. Sin embargo, no se sabe cuál es el mensaje principal de la cantante.



“Entonces usted como cree que las mujeres han ganado sus derechos en este país, sentadas en un sofá? De pronto usted si lo fuera hecho, tanta ignorancia para tan poco conocimiento, se nota que usted no conoce las luchas por las que tuvieron que pasar para tener lo que hoy tienen (sic)”, empezó él.



Y prosiguió: “Y en Colombia toca así lamentablemente, ya que estos gobiernos no les importa el diálogo, todo es por paro, cuando les tocan el bolsillo a los más ricos de Colombia, hay si les pica el culo para dialogar, no podemos esperar más nada de tanta ignorancia del pueblo colombiano y ust (sic)”.

Después de las acusaciones en su contra, Marbelle cerró su cuenta. Al tiempo, el denunciante manifestó: “La única palabra que le dije fue ignorante y esa palabra no es groceria ni mala (sic)”.

La cuenta de Marbelle en Twitter se cerró. Foto: Pantallazo

Repercusiones judiciales

Conrado Lizarazo, abogado de la firma Lizarazo & Álvarez, comentó que es necesario que las personas que se sienten víctimas de algún delito no solo hagan denuncias en redes sociales.



“Las denuncias en redes sociales no pueden volverse tribunales públicos, pues en ocasiones se hacen cuestionamientos de forma ligera, ocasionando la deshonra del buen nombre de X o Y persona. Hay que tener limitaciones frente a las actuaciones para prevenir cualquier injusticia”, dijo.

En este caso puntual, la Ley 1482 de 2011 sanciona “penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación”.

Quien sea hallado culpable de delitos de discriminación podría ser sentenciado a “entre 12 y 36 meses de prisión y a una multa de entre 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo que la conducta constituya delito sancionable con pena mayor”.

Fary, también en sus redes, señaló que demandará a Marbelle basándose en esta norma.

EL TIEMPO