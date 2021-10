Marbelle se cayó durante concierto en Medellín: 'Nunca me había pasado'

En los últimos meses la cantante Marbelle ha sido tendencia en redes sociales, entre otras cosas, gracias a su participación en el programa 'MasterChef Celebrity' Colombia, en el cual hizo parte del grupo de los 10 semifinalistas.



Este fin de semana la artista estuvo en Medellín haciendo una presentación, como parte de su gira nacional. Y, en medio del show, se cayó.

En sus historias de Instagram, la cantante le confesó a sus seguidores que, por primera vez en su carrera artística, se cayó del escenario.



“Hoy, por primera vez en mi vida, me caí en el escenario. Nunca había pasado un oso. No me pegué duro y afortunadamente no me doble el pie, que era lo que tenía miedo que sucediera. Afortunadamente todo el mundo fue muy cariñoso”, confesó entre risas.



(Lea también: 'Suso' le da millonaria suma a Amparo Grisales por chistes sobre ella).

(Siga leyendo: Video: ¿por qué Linda Palma salió 'con ayuda' del set de 'Caracol'?).



Desde su salida del programa de cocina la artista se ha dedicado a su música. De hecho, el pasado mes de julio lanzó su canción 'Días nublados', cuyo video contó con la participación de Juan Alfonso 'El gato' Baptista.



De hecho, en días pasados contó en una entrevista que su pareja, el futbolista Sebastián Salazar, no estuvo muy contento con las escenas románticas del clip.



“Me di un beso con el ‘Gato’. Ay dios mío, casi me echan de la casa”, confesó.

Más noticias

MasterChef: el 'bailecito' de Frank y los memes tras conocer otro finalista





Masterchef: Carla Giraldo respondió que haría con el dinero del concurso





Manuel José Chaves: ¿Qué hace 'Pablo' de 'De pies a cabeza' en Australia?



Tendencias EL TIEMPO