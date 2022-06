Maureen Belky Ramírez Cardona, más conocida como Marbelle, ha estado bastante activa en redes sociales mostrando sin tapujos sus tendencias políticas y lanzando duras críticas contra el candidato Gustavo Petro y movimiento político el Pacto Histórico.



Esta vez, la artista se ha pronunciado por la reciente noticia de un debate entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro.



(Le puede interesar: Habrá debate: así será cara a cara entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro)

No es la primera vez que la cantante se refiere a ambos candidatos, de hecho, el pasado 15 de junio publicó en su cuenta de Twitter un mensaje refiriéndose al reciente fallo de la tutela impuesta por integrantes del equipo de Petro en la que exigían a Hernández participar de los debates políticos.



Así mismo, este jueves, después de que se conociera la decisión del ex alcalde de Bucaramanga de participar en el debate antes de la segunda vuelta que se llevará a cabo este domingo 19 de junio, la cantante volvió a referirse al tema.



(Le puede interesar: No somos 'amigas' de Hernández: la respuesta de mujeres periodistas a Petro)



En esta ocasión, Marbelle se ha vuelto a remitir a su activa cuenta de twitter para expresar lo ansiosa que se encuentra por ver este encuentro.



"Leyendo la respuesta del señor Rodolfo, no le cabe duda que tiene la capacidad de dar trompadas sin la mano… Espero el debate (sic)", publicó.

