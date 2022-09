Marbelle es una reconocida cantautora colombiana que en los últimos meses ha sobresalido por sus polémicas. La intérprete de ‘Collar de perlas’ suele intervenir en temas políticos y dar sus opiniones en redes sociales.



En la campaña presidencial se hizo notoria por sus comentarios sobre Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez. En esta oportunidad, volvió a atacar al gobierno actual y su posición.



Marbelle aprovechó un trino de Petro sobre el referéndum de Chile. En las últimas horas, más de 14 millones de chilenos votaron para rechazar una nueva constitución. Por esta razón, el presidente colombiano utilizó su cuenta de twitter para manifestarse al respecto.



Petro aseguró que el rechazo a un nuevo texto, era mantener viva la presencia de Augusto Pinochet en la sociedad chilena. Marbelle no tomó bien el comentario e insinuó a sus seguidores que ese tipo de expresiones no son de un presidente.



“¡Revivió Pinochet! Frase de un pendejo que cree que es presidente…”, escribió la artista.



A pesar de que no mencionó su nombre, los internautas creyeron que se refería al jefe de estado. Marbelle ha sido una acérrima opositora al gobierno desde que se encontraba en campaña.



Hace unas semanas la cantante se disculpó con la vicepresidente Francia Márquez por los comentarios que le hizo en redes sociales. La Fiscalía declaró que la mujer fue racista y discriminadora con la funcionaria.



En Twitter, muchas personas alabaron lo que dijo Marbelle. Algunos están de acuerdo con lo que señaló de Gustavo Petro, mientras que otros critican la manera en la que se expresa la artista.

El presidente lleva más de un mes en el cargo. Foto: Instagram: @petrogustavo

De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a @FranciaMarquezM por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo. — MARBELLE (@Marbelle30) August 18, 2022

Las disculpas públicas

En medio de la campaña presidencial, Marbelle se refirió en numerosas ocasiones a la vicepresidenta Francia Márquez. La mujer abrió un debate en Colombia sobre el tipo de calificativos que utilizaba en sus redes sociales.



Tras las elecciones, la cantante fue llamada a la Fiscalía y citada a conciliación por discriminación e injuria. Finalmente, se vio obligada a disculparse públicamente por sus declaraciones.



“De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presentó disculpas públicas a @FranciaMarquezM por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizando y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo.”, indicó la cantante.



La denuncia fue realizada en marzo de este año por parte de varios abogados, entre esos, Alí Bantú Ashanti, que hace parte del movimiento ‘Soy porque somos’, de la vicepresidenta.



Tras las disculpas públicas, las redes sociales explotaron en críticas a Marbelle. De igual manera, la artista tiene una legión de fanáticos que la admiran y apoyan por decir lo que piensa.

