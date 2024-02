Marbelle reveló por qué no entró a 'La casa de los famosos Colombia': 'Me llamaron'

Cuando se conoció la lista de los 22 participantes que entraban a 'La casa de los famosos Colombia', los televidentes se sorprendieron al no ver a la cantante colombiana Marbelle, muchos pensaban que iba a ser parte del formato de canal RCN.

La intérprete de 'Amor sincero' es conocida en la escena musical por interpretar tecnocarrilera, carrilera, guasca, ranchera, pop, balada romántica y techno pop. Además, por ser jurado en el 'Factor X' y 'La descarga'.



Al igual que su participación en 'MaterChef Celebrity', varios televidentes esperaban verla en el formato internacional acogido por Canal RCN, 'La casa de los famosos Colombia', una lugar donde se alojan 22 participantes, quienes compiten en varios retos y hay uno eliminado cada semana.

(A continuación: Carla Giraldo contó impactante experiencia en su vida: 'Era como un régimen militar').

La convivencia es en vivo durante 24 horas por la plataforma ViX y de 9: 30 p.m., a 10: 30 p.m., por el canal de televisión. Marbelle habló para el programa de entretenimiento 'Lo sé todo' y reveló sus motivos por los que no hizo parte del formato.



"Hay una propuesta por ahí cocinándose. Sí, me pagan, voy, y no es 'La casa de los famosos'", reveló al formato de Canal Uno.

(De interés: Melfi confesó su gusto por Nataly Umaña en 'La casa de los famosos': ¿le corresponde?).

Además, dio más detalles de por qué rechazó su participación: "Me llamaron, me prometieron cielo y tierra, pero no acepte, yo sé donde necesito estar". Al parecer, la colombiana estaría enfocada en su carrera musical y, por el momento, no está interesada en se parte de otro 'reality'.

Entre otros rumores, aprovechó para desmentir su supuesta separación con Sebastián Salazar, con quien lleva más de ocho años. Ella aseguró "que no le gusta poner muchas cosas en sus redes sociales".

(Enseguida: ¿Cristina Hurtado se va de 'La casa de los famosos'? La verdad de la supuesta renuncia).

¿Quién fue el nuevo eliminado de 'La casa de los famosos Colombia'

En una nueva eliminación se enfrentaron los famosos: Martha Isabel Bolaños, Johana Velandia, Omar Murillo, Diana Ángel, José Miel y Sebastián Gutiérrez, quienes estaban en riesgo de salir, según las votaciones de los televidentes.



En la primera semana, el actor Naren Daryanani, conocido por participar en 'Padres e hijos' se despidió de la casa. Luego de eso, la dinámica continuó con nuevos líderes y más retos.



En esta ocasión, los dos primeros salvados fueron Martha Isabel Bolaños con 35,31 por ciento y Omar Murillo con 20,39 por ciento. Sin embargo, la humorista Johana Velandia se despidió y se convirtió en la segunda participante eliminada.

Marbelle habló de su participación en 'MasterChef Celebrity'

Más noticias en EL TIEMPO

Policía australiana investiga supuesta agresión del padre de Taylor Swift a 'paparazzi'

Estiwar G confesó que consumió drogas antes de ser famoso: ‘Me azoté bastante’

¿Cómo se ven y a qué se dedican hoy ‘Las Ketchup’, cantantes del éxito ‘Aserejé’?

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO