Durante el periodo de campaña presidencial se viralizó que si llegaba a ganar Gustavo Petro, Marbelle se iba del país. Con el triunfo del Pacto Histórico, muchos de sus detractores esperan que esto se cumpla y ejercen presión preguntando en sus redes sociales.



(Tal vez es de su interés: Marbelle se iría del país para seguir su carrera en México).

La artista ha estado en el centro de discusión en redes sociales, especialmente en Twitter, en donde sin reparos, ha expresado su opiniones políticas en contra del presidente electo. En alguna oportunidad sostuvo que si Petro ganaba la presidencia de Colombia, ella se iría a vivir a otro país.



Marbelle se ha pronunciado sobre los mensajes y memes que intentan presionarla y dice que si se va del país, lo haría cuando ella quisiera y no cuando los demás se lo exigieran.



Esta semana, un usuario de Twitter volvió a preguntar “y a todas estas. ¿Mabelle ya se fue de Colombia?”, a lo que la intérprete respondió de manera irónica: “No me he ido. Estoy esperando una vaki que los mamertos me están haciendo, pero ni para eso sirven. Solo han recogido 5.673 pesos, es decir un dólar. ¡Pongan el alma, caquitas!”.

NO , estoy esperando una vaki que los mamertos me están haciendo , pero ni para eso sirven … sólo han recogido 5.673 pesos … es decir 1 dólar!

(También puede interesarle: La invitación de Francia Márquez a Marbelle: 'Que se quede').

¿Marbelle está pensando en irse a México?

Sin embargo, todo parece indicar que Marbelle sí estaría pensando en alistar maletas e irse de Colombia. No se trataría de una mudanza definitiva sino de algo temporal.



Según Graciela Torres, mejor conocida como ‘la Negra Candela’, Marbelle ha aumentado su visibilidad en los últimos días con sus polémicas opiniones. Es por esto que algunos empresarios la empezaron a notar más y le ofrecieron una gira de conciertos en México.



“Ella ha dicho que todavía no se va, pero ahora nos enteramos de una invitación de unos empresarios internacionales, para hacer una gira de conciertos fuera de nuestro país. Por eso, ella ha vuelto a reunir a su equipo de trabajo, que estaba disuelto por los últimos acontecimientos, y seguramente marchará más allá de nuestras fronteras a trabajar, a cantar, lo que es su verdadera profesión”, explicó Torres en una publicación de su cuenta de Instagram.



La famosa periodista también reveló que algunos empresarios mexicanos, que se han acercado a Marbelle, la quieren lanzar a la fama en ese país como reemplazo de la fallecida Jeny Rivera.

