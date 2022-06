Durante la campaña por la presidencia y el avance del Pacto Histórico, encabezada por Gustavo Petro, en la misma, la cantante Marbelle se manifestó en reiteradas ocasiones en contra de dicho grupo político.



En algunas ocasiones, la exparticipante de MasterChef recurrió a ataques que fueron tildados de racistas al estar dirigidos a Francia Márquez. Esto la puso en el ojo del huracán y provocó una fuerte reacción en redes sociales por parte de usuarios de diferentes orillas políticas.

No en pocas veces, Marbelle señaló que se iría del país en caso de que Petro y Márquez llegaran a la Presidencia de Colombia. Ahora, tras concretarse esta condición el pasado 19 de junio, cientos de usuarios le han escrito en su cuenta de Twitter, preguntando si se sostiene en su decisión de migrar.



​Uno de ellos fue el senador Gustavo Bolívar, quien le pidió que se quede en Colombia para demostrarle que " con Petro y Francia vamos a vivir sabroso".



(Lea también: EE. UU. está dispuesto a hablar con Petro de todos los temas)

​"La señora Marbelle me ha agredido varías veces y tal vez lo vuelva a hacer al leer esto: No se sienta presionada a cumplir su palabra de irse del país", señala Bolívar en un trino.



A esto, la cantante respondió fuertemente y tildó al senador de "tramposo". "¡Muchas gracias tramposo! ¡No confío en ninguno de ustedes y temo por mi vida! ¡Vivan sabroso ustedes!", escribió.

Muchas gracias TRAMPOSO ! No confío en ninguno de ustedes y temo por mi vida ! Vivan sabroso ustedes ! https://t.co/sivqe2In8D — MARBELLE (@Marbelle30) June 21, 2022

​Margarita Rosa de Francisco fue otra de las personas que le escribió a la cantante, tras el triunfo en las urnas de Gustavo Petro y Francia Márquez.



(Le puede interesar: Estos son los nombres que suenan para el gabinete de Gustavo Petro)



"Pues para que vean que yo sí quiero mandarle a Marbelle un fuerte abrazo y decirle que envidio esa voz tan hermosa que tiene. Ojalá le vaya muy bien en la Colombia renaciente", escribió.



A esto, la cantante también respondió: "La verdad es que no existe la posibilidad que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir, gracias por el abrazo".

Gracias Margarita !

La verdad es que no existe la posibilidad que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir, gracias por el abrazo !

Ojalá les vaya bien a ustedes y con respecto a mi voz ?

Naaaaahhh nada interesante! https://t.co/s34wOxOkYk — MARBELLE (@Marbelle30) June 21, 2022

Marbelle acusa a Bolívar y De Francisco de 'matoneo silencioso'

Tras responder a los mensajes, Marbelle siguió haciendo nuevas publicaciones refiriéndose a los mismos. "¡Ya van 2 que amanecieron enamorados de mí!", comenzó diciendo.

Jajajajajajaj ahora me quieren conquistar ? Jajajajajajajjaj pic.twitter.com/JNpRZvLEkr — MARBELLE (@Marbelle30) June 21, 2022

Luego, aseguró que estos dos mensajes solo consiguen incitar a que le escriban más insultos y que por lo tanto espera que no se ofendan con sus respuestas.



(Además: Equipo de Petro marcó la ruta del ‘acuerdo nacional’)



"Lo único que logran los mensajes de Margarita Rosa y Gustavo Bolívar es incitar a sus matoneadores a escribirme para insultos y para pedirme que me vaya del país. Detrás de la hipocresía del mensaje, realmente hacen un matoneo silencioso. Entonces no se ofendan cuando respondo", escribió.