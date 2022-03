Marbelle no deja de generar polémica.



Luego de que hiciera una publicación racista en su cuenta de Twitter en contra de la candidata vicepresidencial Francia Márquez, calificando a Gustavo Petro y a la lideresa social como ‘El Cacas’ y ‘King Kong’ respectivamente; Márquez decidió responderle enviándole un "abrazo ancestral".

"Yo a Marbelle le mando un abrazo, de ese abrazo ancestral que me enseñó mi abuela, para que se sane, porque no solamente el racismo nos daña a nosotros, sino que daña a quienes lo expresan porque se cohíben la oportunidad de expresar amor, de expresar alegría y de construir en medio de la diferencia", señaló en medio del debate de los vicepresidentes realizado por EL TIEMPO y la revista Semana.

"El racismo no solo hiere, sino tambien mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia. A @Marbelle30 le mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia". — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) March 30, 2022

'Yo a usted no la quiero abrazar, ni ancestralmente'

La respuesta de la cantante dio mucho de que hablar, ya que en un brusco tuit le recalcó que su discurso no la representa y le 'devolvió' el abrazo.



"¡Y le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde! USTED NO ME DA CONFIANZA NI ME REPRESENTA EN NINGÚN SENTIDO… A mÍ no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente", fueron sus palabras.

Y le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde !

USTED NO ME DA CONFIANZA NI ME REPRESENTA EN NINGÚN SENTIDO… a mi no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente ! @FranciaMarquezM https://t.co/ImoemM9ULi — MARBELLE (@Marbelle30) March 30, 2022

Pero la respuesta no se quedó ahí, ya que le siguió una retahíla de tuits en los cuales expresó su descontento con el mensaje de la lideresa y fórmula vicepresidencial.

Me ofrecieron EL ABRAZO DE JUDAS ! — MARBELLE (@Marbelle30) March 30, 2022

"Yo a usted no la quiero abrazar, ni ancestralmente", escribió la cantante.

Yo a usted no la quiero abrazar , ni ancestralmente 🤷🏻‍♀️ https://t.co/ImoemM9ULi — MARBELLE (@Marbelle30) March 30, 2022

