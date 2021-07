Marbelle responde a las acusaciones de Alicia Machado sobre xenofobia

Por medio de Instagram, Alicia Machado reveló que había sido víctima de xenofobia en MasterChef Celebrity Colombia. En un comentario dejado en la red social, la exreina de belleza afirmó que las amigas de la Claudia Bahamón -presentadora del programa- eran, en sus propias palabras, "petulantes y xenofóbicas".



En las últimas horas, Marbelle se pronunció al respecto. Esto fue lo que dijo.

En las últimas semanas, algunas participantes de la más reciente versión de MasterChef Celebrity Colombia han sido criticadas en redes sociales por sus actitudes y comentarios durante las emisiones del programa culinario. Entre ellas se destacan Alicia Machado, Marbelle, Carla Giraldo y Catalina Maya.



Tras su salida del concurso, Machado dijo en redes sociales que había sido víctima de xenofobia durante las grabaciones del reality. Aparte de hablar del asunto en un video, la modelo y presentadora venezolana dejó una respuesta en Instagram en la que se despachó en contra de la presentadora del programa, Claudia Bahamón, y de sus amigas. Sin embargo, no dijo nombres puntuales.



"Pena ajena Claudia Bahamón, creo que antes de que fueras una animadora ya estaba yo brillando en otros cielos. Y sí, siempre supe que estaba en un concurso culinario, las que no eran tus amigas las petulantes y xenofóbicas. La vida da muchas vueltas muñequita”, se puede leer en el texto de Machado.



En un trino publicado en las últimas horas, el cual citaba una publicación de un medio de comunicación, la cantante Marbelle se pronunció al respecto e hizo fuertes acusaciones.



"Debería confesar también que no fuimos sus amigas porque nos invitó a prostituirnos con sus amigos que 'no son narcos', 'son gente muy bien'", se lee en su cuenta de Twitter.

Debería confesar también .. que no fuímos sus amigas porque nos invitó a prostituirnos con sus amigos que “nos son narcos” “son gente muy bien “ https://t.co/BhqadguMgr — MARBELLE (@Marbelle30) July 10, 2021

Hasta el momento, Machado no ha replicado al comentario públicamente.



