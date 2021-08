Marbelle podría estar en una nueva temporada del 'Factor X'

El ‘Factor X’, programa emitido por primera vez en 2005, tuvo varios años como jurados a José Gaviria, Juan Carlos Coronel y Marbelle.



Y aunque este año Marbelle no hizo parte del programa, es posible que vuelva a estar en la mesa de jurados.



El concurso ‘Factor X’ es reconocido por potenciar las carreras de Farina (2005), Greeicy (2007), Camilo (2007) y la agrupación Siam (2009).



No obstante, en la última edición del programa, los jurados no fueron los que los colombianos estaban acostumbrados a ver en sus pantallas. Por el contrario, en este 2021 los concursantes estuvieron dirigidos por Rosana, Jose Gaviria y Piso 21.



Ante esto, varios usuarios de Twitter e Instagram se preguntaron las razones de la ausencia de algunos de los tradicionales jurados, principalmente de Marbelle, quien llevaba varias temporadas haciendo parte del concurso.



Esta última temporada parece no haber sido tan exitosa. Durante las nueve ediciones, el rating del programa estaba estimado entre los 10 y 14 puntos. Sin embargo, @RatingColombia, la cuenta de Twitter encargada de dar seguimiento a las audiencias, constató que la última edición del factor X solo obtuvo 4.9 puntos.

Y aunque no es seguro que el bajo rating del ‘Factor X’ este año se deba precisamente a la ausencia de Marbelle, RCN sí estaría preparando una nueva temporada en la que regresaría la cantante.



Así lo dio a conocer la periodista Graciela Torres, conocida como ‘La negra Candela’, en un video en su cuenta de Instagram.



“Dicen que ‘quien no quiere caldo se le dan dos tazas’ y resulta que a quienes no se pasan a Marbelle por las razones que sean, pues les va a tocar aguantarla, porque ella será una de los jurados calificadores de la nueva versión del Factor X”, afirmó la periodista de chismes.

Así las cosas, la reconocida cantante y actual semifinalista del reality MasterChef Celebrity estaría nuevamente cumpliendo su rol como jurado en el concurso de canto más antiguo de la televisión colombiana.

