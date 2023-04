En el 2022, Marbelle se mostró como una gran opositora y crítica del candidato del Pacto Histórico, incluso, llegó afirmar que se iría del país si Petro ganaba las elecciones, ya que comentaba que nos íbamos a volver como Venezuela.

Una vez se dieron a conocer los resultados de las elecciones presidenciales, este comentario causó una gran polémica y burlas hacia la cantante, pues en redes sociales se realizaron varios memes y hasta usuarios en Facebook realizaron un evento festejando la salida de Marbelle del país.



Ante esto, la reina de la tecnocarrilera envió un comunicado oficial, que era un video viral, afirmando que no se iba a ir de Colombia.



(No deje de leer: De Newton a Neil Armstrong: siete frases famosas que realmente nunca se dijeron).



“Si a mí me da la pe… hijue… gana me quedo aquí. Porque mi cuerpo es mío para yo moverme, mis piernas son mías, mi cabeza es mía, todo es mío. Así que yo me voy cuando yo quiera”, decía el video del niño que posteó la artista.

Les voy a mandar para el desayuno … porque a punta de bazuco no se vive nenés 🫶🥹 https://t.co/My1e8XIyRq — MARBELLE (@Marbelle30) April 2, 2023

Aunque ya ha pasado un tiempo, los internautas todavía hacen burlas de esta situación y recientemente la intérprete de ‘Collar de Perlas’ respondió a un video que le habían enviado unos jóvenes cuando el presidente Petro ganó.



En el clip se podría a un grupo de personas con la bandera de Colombia, diciendole ‘Chao’ a Marbelle y lanzándole un beso.



(Lea también: Hugh Jackman muestra que se sometió a otra biopsia y alerta sobre cáncer de piel).

¿Cuánto hay que poner? — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) April 3, 2023

“Les voy a mandar para el desayuno … Porque a punta de bazuco no se vive nenes”, les respondió la cantante.



Este comentario fue bastante retuiteado por sus seguidores, incluso, la senadora María Fernanda Cabal le dio un me gusta al comentario y escribió: “¿Cuánto hay que poner?”. Sin embargo, también hay personas que la criticaron por llamar drogadictos, a estos jóvenes que no conoce.

DANIELA LARRARTE ASAAD

ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO

EL TIEMPO

Más noticias

'Dragones y mazmorras' y otros juegos que fueron considerados satánicos

Esta fue la eufórica reacción de un joven al ser admitido en Harvard

Familia comiendo pollo frito en pleno avión se vuelve viral en TikTok