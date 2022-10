Marbelle se ha caracterizado por ser una de las pioneras en introducir el género de la tecnocarrilera en la cultura popular colombiana. Dentro de su carrera musical se ha destacado por éxitos musicales como 'Amor sincero', 'Collar de perlas finas' y 'Adicta al dolor'.



Así mismo, ha sido el foco de las críticas por su abierta postura política a favor de la derecha colombiana y sus opiniones, en muchas ocasiones subidas de tono, contra el Pacto Histórico y sus máximos referentes: Gustavo Petro y Francia Márquez.

Marbelle será jurado de 'La Descarga'. Foto: Instagram: @marbelle.oficial

Ahora, la llamada reina de la ‘tecnocarrilera’ volverá a acaparar la atención de los medios de comunicación y las redes sociales porque será una de las jurados de ‘La Descarga’, el nuevo reality show del ‘Canal Caracol’, que entrará a reemplazar a la ‘Voz Senior’.



En el tribunal artístico la acompañarán otros grandes cantantes internacionales como Maía, Gusi y Santiago Cruz, a quien precisamente la cantante de ‘Collar de perlas’ le envió un conmovedor mensaje por la ayuda que le brindó “en uno de sus momentos más difíciles”.



“La vida nos ha puesto dos veces en el camino, por razones muy distintas, pero yo quiero agradecer algo muy especial: me abriste las puertas de ‘El sitio’ en el momento más difícil y duro de mi vida”, dijo la compositora.



“Fuiste tú y ese lugar los que me hicieron no desistir. Gracias porque cuando me recibiste ahí, no sabes la bendición que fuiste en mi vida”, agregó.



Así mismo, le reconoció a Gusi su apoyo incondicional: “Para decir, solamente: ‘¡Uff, papacito!’. Mentira, cuando llegamos a ‘El sitio’ estábamos viviendo dos momentos muy especiales, y ahí nos conocimos, y qué rico encontrarnos en ‘La Descarga’”, mencionó.



Finalmente, las palabras dirigidas hacia Maía estuvieron llenas de respeto: “Nunca habíamos podido estar juntas. Mi respeto, señora cantante, señora artista; usted es una cosa impresionante. Ojalá que esto nos traiga una unión eterna, mamacita”, dijo.



