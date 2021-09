‘No tengo problema’: Marbelle sobre la orientación sexual de su hija, Angie

Marbelle tiene dos hijas: Angie y Rafaella. La cantante adoptó a Angie cuando era una pequeña y, según recopilan distintos medios, es su prima.



La hija adoptiva tiene 23 años y creció al lado de Rafaella, quien ha seguido los pasos de su progenitora en el campo musical. No obstante, Angie tomó caminos distintos. De acuerdo con las imágenes que comparte en sus redes, ella no vive con la intérprete de ‘Adicta al dolor’ y mantiene una relación algo alejada de su madre.

Angie Cardona tiene más de 150 mil seguidores de Instagram. Se describe en la autobiografía de la red como una “mamita feliz y enamorada de Alonso”. Este último es el nombre del pequeño hijo que tuvo con su pareja homosexual.



Ella mantiene una relación con Johana León. Debido a su condición sexual y familia, varios seguidores han cuestionado a Marbelle por, supuestamente, no aceptar la vida que Angie eligió y tampoco avalar al que sería su nieto.

Sin embargo, la participante de ‘MasterChef Celebrity’ ha concedido distintas entrevistas para aclarar la situación y poner punto final a las especulaciones.



“Me siento orgullosa de lo que son mis hijas. Mucha gente piensa que con mi hija mayor, Angie, me he alejado por la condición sexual que asumió con su pareja”, reveló en una charla con la presentadora Laura Acuña.



“En mi casa nunca existieron ese tipo de prejuicios”, aseguró Marbelle. De esta manera hizo énfasis en que ella no tenía una mente cerrada y mucho menos discriminaba a su hija adoptiva: “Yo no tengo problema con que mi hija sea gay”.

Sin embargo, la conocida como ‘reina de la tecnocarrilera’ sí aceptó que se mantiene alejada de la joven por otro tipo de motivos e inconvenientes entre madre e hija.



“Sí me alejé de Angie (…) por esas cosas con las que uno no está de acuerdo con los hijos. Uno dice ‘eso no te lo voy a patrocinar, no te lo voy a aplaudir y por eso me hago a un lado’”, afirmó.

Angie no habla en sus redes sobre la relación con su mamá y hermana. Ella prefiere mostrar a su familia.

Asimismo, Marbelle habló hace algunas semanas en el programa ‘Bravíssimo’ del canal ‘Citytv’. Allí se mostró receptiva frente a las decisiones de sus hijas y aseguró que ella va a estar al tanto si requieren su ayuda.



“Amo a mis hijas profundamente y lo que he hecho es respetar la historia que cada una ha querido escribir con su vida. Saben que estoy siempre para ellas las 24 horas. Pero a los hijos hay que dejarlos ser, dejarlos equivocarse y volar y estar siempre en el nido para lo que necesiten”, dijo.



Por otro lado, la cantante de ‘Días Nublados’ también confesó en la charla con Laura Acuña que deseaba tener un hijo con el futbolista Sebastián Salazar.

“Estamos locos hace un par de años por un bebé, pero estamos dándole tiempo al tiempo. Es que tengo 41, si Dios nos lo regala, pues perfecto. Y si mi cuerpo está en las condiciones de que lo hagamos será maravilloso y bienvenido. O si no, pues no”, contó.

