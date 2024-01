Marbelle contó en su Instagram los procedimientos intravenosos a los que se sometió

Maureen Belky Ramírez Cardona, más conocida como Marbelle, es una cantante colombiana que ha realizado diversos sencillos en géneros como el tecnocarrilero, carrilero, guasca, ranchera, balada pop, balada romántica y techno pop y se ha destacado con canciones como ‘Adicta al dolor’ y ‘Collar de perlas’, entre otras.



La también actriz, durante el 2023, participó en el programa de televisión llamado ‘La descarga’. Tras su finalización, se conoció que hacía parte de la agrupación musical ‘Planchando el despecho’ junto a la reconocida actriz, Majida Issa, y las cantantes bogotanas Yolanda Rayo e Ilona.

Sus actividades como artista frenaron por un momento, ya que se le vio disfrutando de unas vacaciones a lado de sus familiares. Sin embargo, hace poco volvió a su cuenta de Instagram para revelar algunos procedimientos que se realizó para tener un buen rendimiento en los nuevos conciertos que realizará este 2024.



Así se prepara Marbelle para sus presentaciones del 2024



Como se explicó anteriormente, la intérprete de ‘Amor sincero’ y su agrupación musical anunciaron que tendrían nuevas fechas para sus conciertos, por lo que tiene que cuidar de su salud para no tener inconvenientes en sus presentaciones.



“Yo por aquí iniciando mi año en salud y bienestar, como siempre cumpliendo mi cita semanal, porque este año vamos a iniciar con toda”, expresó la artista. Tras esto, explicó los procedimientos que se realizó para fortalecerse, explicando que estos incluyen el uso de quemadores, y vitaminas que fortalecen su sistema inmunológico.



“Uy amores, yo me apunto a esa, ya empecé y sigo muy juiciosa. Vamos por muchos, muchos retos este año, me van a poner de todo, así que agenden ustedes”, finalizó su invitación.



Cabe recalcar que esta no es la primera vez a la que la artista se somete a este tipo de procesos que se realizan por medio de inyecciones, según lo que dejó ver la cantante en sus historias de Instagram.



Anteriormente, Marbelle había presentado una gripe con síntomas muy fuertes y no dudó en visitar a uno de los establecimientos que realizan esos procedimientos, para aliviar lo que sentía por la afección, haciendo terapias vitamínicas intravenosas.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO