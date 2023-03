‘La Descarga’ se ha convertido en uno de los reality show más vistos de la televisión colombiana. Allí, Marbelle, Santiago Cruz, Maia y Gusi intentarán llegar a la cima, compitiendo con los mejores cantantes que han pasado por diferentes programas artísticos: ‘La voz’, ‘A otro nivel’ y 'Yo me llamo’.



Recientemente, se ha levantado una fuerte polémica que ha causado furor en las redes sociales y en los medios de comunicación, pues la reconocida periodista de entretenimiento Graciela Torres, más conocida como la ‘negra candela’, manifestó que Marbelle tuvo actitudes que no calaron bien entre su equipo de trabajo.



De acuerdo con la comunicadora, a la intérprete de ‘Collar de perlas’ le hicieron un fuerte llamado de atención por llegar tarde a las jornadas de grabación, generando atrasos en el desarrollo del espectáculo.

“Al parecer, no llega a la hora señalada y si lo hace se demora mucho en salir del camerino, causando el retraso en el inicio de la sesión de grabaciones. Esto ha molestado a sus compañeros de trabajo”; dijo inicialmente.



“Eso significa correr todas sus actividades y desaprovechar tiempo útil para el espacio y el canal. Por eso decidieron quejarse y por estos días uno de los jefes le dio un ‘jaloncito de orejas’”. agregó.



Finalizó diciendo que, al parecer, el llamado de atención funcionó, pues todo parece indicar que la artista empezó a llegar a tiempo a los turnos.



Por otro lado, se le ha criticado a Maureen Belki Ramírez, nombre de pila de la compositora, por sus críticas al gobierno de Gustavo Petro, lo que ha generado que haya tomado la decisión de optar por poner sus perfiles de Instagram y Twitter en privado.



