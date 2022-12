La cantante Marbelle estuvo muy activa en redes sociales durante la campaña presidencial pasada que dejó a Gustavo Petro como el presidente y a Francia Márquez como vicepresidenta de los colombianos. Entre sus publicaciones de Twitter, hizo fuertes comentarios contra Márquez que le valieron una denuncia por injuria.

Ella, cuyo nombre de pila es Maureen Belky Ramírez, fue citada a la Fiscalía para responder sobre sus declaraciones. No era la única, también había denuncias en contra de Julián Quintana y Miguel Polo Polo que habían sido instauradas por Carlos Hernán Escobar, abogado de la vicepresidenta.



Todos ellos habían lanzado calificativos cuestionados sobre Márquez y se sometían a fuertes sanciones si eran juzgados. De acuerdo con el Código Penal, la injuria (hacer imputaciones deshonrosas de otra persona) puede incurrir en prisión de 16 a 54 meses y una multa de 13 hasta 1.500 salarios mínimos legales vigentes.

Sin embargo, hubo conciliación y sus casos no escalaron a tal punto, por lo que debieron realizar una retractación pública.

“Presento disculpas públicas a @FranciaMarquezM por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo. También rechazo el racismo y no lo acepto. Ofrezco disculpas y lamento el impacto colectivo a la Comunidad Afrocolombiana, quienes se pudieron sentir perjudicados. Tampoco puedo afirmar que la vicepresidenta tenga algún tipo de vínculo con las extintas Farc”, escribió la conocida como la ‘reina de la tecnocarrilera’ en su cuenta de Twitter.

El abogado Escobar aplaudió en su momento el acuerdo logrado y las palabras de Marbelle: “Como fue nuestro propósito, este resultado debe servir para enviar un mensaje positivo y propositivo encaminado a erradicar definitivamente el racismo de nuestra sociedad”.

Marbelle estaría en clases, cumpliendo con la Fiscalía

La intérprete de ‘Adicta al dolor’ hace parte de un concurso musical que se transmite durante las noches por el canal ‘Caracol’. Se trata de ‘La Descarga’, el cual fue su primera aparición en televisión nacional luego del escándalo con la vicepresidenta.



En paralelo, estaría cumpliendo con la Fiscalía General de la Nación. Si bien no se hicieron públicos los detalles del acuerdo que logró con el ente acusador para evitar un juicio, la periodista Graciela Torres afirmó que, además de la retracción, habría unas clases.

Marbelle en 'La Descarga'. Foto: Caracol Televisión.

“Le toca ir una vez a la semana a aprender sobre derechos humanos. Es decir, tienen que interrumpir la grabación de reality (‘La Descarga’) para que ella cumpla el compromiso con la Fiscalía porque es parte de la conciliación”, reveló Torres, conocida como ‘La Negra Candela’, en un video.



“Está bien juiciosa como jurado del reality, pero también como una buena alumna asistiendo a clases”, concluyó.

La cantante de ‘Collar de perlas’ ha reducido notablemente su participación en redes. Por lo menos en Twitter ya no escribe con frecuencia a lo que hacía meses atrás; solo retuitea otras publicaciones o comparte videos del concurso musical en el que es jurado.



Eso sí, el rechazo entre algunos internautas no ha cesado. Varios impulsaron una recolecta de firmas en la plataforma change.org para que ‘Caracol’ no la incluyera dentro del programa por los comentarios racistas.

“Con su ejemplo enseñó a sus seguidores a hacer mofa de nuestra vicepresidenta por su pertenencia étnica”, señalaron en la iniciativa que alcanzó casi 40 mil firmas. Sin embargo, Marbelle no se vio afectada y se mantiene como entrenadora al lado de los cantantes Gusi, Santiago Cruz y Maía.

