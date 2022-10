Desde hace algunos años, la cantante y actriz colombiana Marbelle ha sostenido una relación sentimental con el futbolista Sebastián Salazar. En su momento, ella manifestó que le gustaría poder volver a quedar embarazada y, recientemente, a raíz de una serie de fotografías que fueran compartidas en sus redes sociales, empezaron a crecer los rumores sobre esta posibilidad.



Hasta el momento, estas versiones no han sido confirmadas y tampoco desmentidas por Marbelle; sin embargo, a la artista se le vio posar en un vestido de baño, tocándose el abdomen (el cual tiene levemente pronunciado), lo que ha hecho que sus seguidores hablen de que estaría esperando un hijo de Salazar.

La relación que tienen los dos, en su momento, fue bastante cuestionada por la diferencia de edad, ya que Marbelle le lleva 15 años, pero a pesar de las críticas, la pareja se ha mantenido unida. Y, ahora, después de que ella compartiera un par de fotos con su vientre al descubierto, crecen las sospechas del embarazo.



Es bien sabido que, la artista y cantante de tecnocarrilera tiene dos hijas, Rafaella, quien nació de su relación con Royne Chávez, y también, adoptó a Angie Cardona, su prima, a quien ha acogido como su propia hija desde que era una niña.



La cantante ha expresado en otras ocasiones que le gustaría volver a convertirse en madre, pero ha dejado en claro que espera hacerlo en el "tiempo indicado", ya que luego de su regreso a la escena musical se ha visto involucrada en una serie de proyectos que han ocupado su atención. Igualmente, ha sucedido con su pareja.

"(...). Deseo con toda mi alma tener un hijo, creo que ha sido de las cosas más hermosas que yo he podido experimentar, me siento muy orgullosa de mis hijas y por este amor tan lindo que tengo con Sebastián, por esta relación tan bonita que hemos construido, siento que nos merecemos un fruto de ese amor”, dijo Marbelle en una entrevista con 'Yo, José Gabriel'.



De esta manera, hace algunos meses, Marbelle confirmó su intención de poder concebir un hijo con el fultbolista. Pero más allá de las diferentes fotografías que fueron difundidas y comentadas, no se conoce si verdaderamente la pareja se encuentra embarazada del que sería el segundo primogénito de vientre de la cantante.

EL TIEMPO