Marbelle, la reconocida intérprete de ‘Adicta al Dolor’ (2020) y ‘Amor sincero’ (1997), publicó un tuit en el que se declaró víctima de matoneo por los simpatizantes del Pacto Histórico. Daniel Samper y Margarita Rosa de Francisco salieron involucrados.

Durante la última semana, se hizo viral un video de tres jóvenes del Movimiento de Salvación Nacional, en el que criticaban y cuestionaban al presidente Gustavo Petro por no asistir a la sesión de la OEA.



“Es contradictorio que mientras el Gobierno de Gustavo Petro pretende mostrarse como la potencia mundial de la vida, no se condene la violación sistemática de derechos humanos hacia la población que ejerce el gobierno tiránico de Daniel Ortega, es por ello que, como ciudadano y militante de Salvación Nacional, me opongo a la irresponsabilidad de ministro Álvaro Leyva de ausentar a Colombia en la sesión de la OEA de derechos humanos”, fue la opinión de uno de ellos.





El metraje se replicó tanto que llegó a manos de famosos colombianos, quienes también reaccionaron a la publicación.



Margarita Rosa de Francisco, Daniel Samper, Julián Román, Gonzalo Guillén fueron algunos que comentaron el video.

Se vino con toga la oposición… y donde se unan con los #JovenesCabal, que tiemble el universo… pic.twitter.com/CCzcJfBRBT — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) September 7, 2022

Durante la mañana del 8 de septiembre, el periodista Jaime Arizabaleta reprochó esto y escribió un tuit en el que mencionó con nombre propio a varias figuras colombianas.



“Por fortuna esos tres jóvenes de Salvación Nacional son valientes y no se van a dejar amilanar de Tobón, Daniel Samper y de Margarita Rosa de Francisco. Tan viejos y tan matoneadores”, escribió. Marbelle no tardó en reaccionar a la publicación y dijo ser víctima de matoneo por parte de los petristas.

Por fortuna esos tres jovenes de Salvación Nacional son valientes y no se van a dejar amilanar de Tobón, Daniel Samper y de Margarita Rosa de Francisco.



Tan viejos y tan matoneadores — Jaime Arizabaleta 🇨🇴 (@jarizabaletaf) September 8, 2022

‘Yo llevo siendo víctima de ellos y sus secuaces’, Marbelle

No es un secreto, que la reconocida cantante colombiana no está de acuerdo con las propuestas del Nuevo Gobierno. De hecho, en la mayoría de las ocasiones ha mostrado su oposición con fuertes mensajes, publicaciones y comentarios contra Gustavo Petro y la vicepresidenta, Francia Márquez.



Sin embargo, Marbelle también ha recibido fuertes señalamientos en redes sociales. De hecho, la misma cantante ha expresado y ha señalado a los simpatizantes del Pacto Histórico como los autores de bullying contra ella.



En la mañana del 9 de septiembre, Marbelle replicó el tuit de Jaime Arizabaleta y dijo: “Esa es su profesión ahora’, ‘jefes de matoneadores del cacas', yo llevo siendo víctima de ellos y sus secuaces… mandan a toda su recua de matoneadores”.

Esa es su profesión ahora … jefes de matoneadores del cacas … yo llevo siendo víctima de ellos y sus ecuases … mandan a toda su recua de matoneadores https://t.co/TeSk0nzzfR — MARBELLE (@Marbelle30) September 9, 2022

