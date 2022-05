Recientemente, la intérprete de música tecnocarrilera Marbelle ha estado muy activa en sus redes sociales opinando sobre las próximas elecciones presidenciales. Uno de sus comentarios que más controversia ha causado fue cuando afirmó que si el candidato Gustavo Petro ganaba la presidencia, ella emigraría del país.

La cantante se ha mostrado bastante inconforme con la campaña del partido del Pacto Histórico, liderado por Gustavo Petro como aspirante a la Presidencia y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez.



Ante esto, Marbelle ha hecho comentarios despectivos que han causado revuelo en redes sociales y, además, ha expresado no sentirse identificada con la ideología que esta campaña promueve.



Es por esta razón que, en los últimos días, la cantante señaló en sus redes sociales que tiene deseos de irse de Colombia si Gustavo Petro gana estas elecciones, pues no estaría dispuesta a vivir en un país gobernado por un mandatario de izquierda.



Según lo afirmó la periodista de farándula la ‘Negra Candela’, parece que las afirmaciones de la vocalista no fueron una broma ni una amenaza, sino que en realidad estaría planeando irse independientemente del resultado de las elecciones.



“Nos han comentado que ella está muy decidida a hacerlo, que si la cosa resulta como ella no quiere, pues empaca sus maletas y se va a otro sitio a vivir”, afirmó la periodista.



En la publicación de Instagram de ‘La Negra Candela’, varios usuarios dejaron sus comentarios. Además, los internautas también han estado activos en otras redes sociales, como Twitter, opinando sobre el tema.



Algunos de ellos, se mostraron a favor de la cantante, pues dijeron que si Petro quedaba presidente también saldrían del país para buscar un mejor estilo de vida.



No todo son malas noticias: Marbelle abandonaría el país en caso de que Gustavo Petro gane las elecciones. 🙏 — Alejandra (@Notiparaco) May 5, 2022

No es la primera que se va ir, hay muchas personas que tienen lista la maleta para partir en caso que el señor Petro quede presidente, va hacer una desgracia. — Ivan Dario (@ivandario1958) May 5, 2022

Otros, por su parte, comentaron en contra de la intérprete de ‘Adicta al dolor’, manifestando que les es indiferente si se queda o no en Colombia ya que sus opiniones les parecían absurdas.

