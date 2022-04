En medio de una ola de comentarios en redes sociales en la que se vio involucrada la cantante Marbelle por su presentación en Villavicencio, Meta, los organizadores de su concierto en Expomalocas negaron que su show haya sido un fracaso, como se afirmó en redes sociales.



Algunos internautas dijeron que, en respuesta a las posiciones políticas de la cantante, su show no tuvo público y los asistentes se retiraron del lugar. Además, hubo críticas respecto al costo pagado a la artista por su presentación.



La respuesta de los organizadores

Marbelle se presentó el pasado viernes 1.° de abril en Expomalocas, evento que se realizó en la capital del Meta entre los días 29 de marzo al 3 de abril.



En redes sociales circularon versiones de que el concierto de la artista fracasó, debido a que no contó con el público esperado.



Sin embargo, una fuente del Instituto de Turismo del Meta, organizador del evento, le dijo a EL TIEMPO que “el sitio dispuesto para el concierto tuvo un lleno total”.



De hecho, la fuente, que prefirió no ser citada, compartió con este diario las cifras de ingresos y participantes de Expomalocas y afirmó que solo el viernes entraron 40.760 personas, siendo el tercer día de mayor asistencia a la feria.



Aunque no se puede afirmar que todos los asistentes al evento se encontraban disfrutando de la presentación de la artista, esta cifra da cuenta de la buena participación que tuvo la jornada, en la que también subieron a tarima Walter Silva, Giovany Ayala, Yeison Jiménez, entre otros.



Videos compartidos por la entidad, así mismo, muestran que el show de la intérprete de ‘Adicta al dolor’, que ocurrió a la 1 a. m., tuvo una importante cantidad de asistentes.



Así lo evidencian videos compartidos por la propia artista en sus redes sociales en las últimas horas, luego de que se desatara la polémica por su participación en Expomalocas.



Vale decir que Marbelle ya se había presentado en el Meta durante 2021, durante el Torneo Internacional de Joropo, para lo cual se le pagaron 98 millones de pesos. Para este 2022, la cifra ascendió a 115 millones, valor que incluía el pago de impuestos al Estado, retención en la fuente y ‘rider’ técnico (pirotecnia para su presentación y catering -atención, comida, transporte y más-).



Fuentes de la Gobernación del Meta también enfatizaron en que el evento de Marbelle fue exitoso y que su presentación no guarda relación con sus posturas políticas.



EL TIEMPO intentó comunicarse con el mánager de la cantante para conocer su versión y opinión frente a las críticas, pero hasta el momento no ha sido posible obtener una respuesta.

Tendencias EL TIEMPO