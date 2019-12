'El arte no es resistencia. El arte es arte y punto': Marbelle

La cantante Marbelle se convirtió en una de las principales tendencias de Twitter después de que un trino publicado en su cuenta privada, el pasado 23 de diciembre, se difundiera en la red social.



En el tuit, Maureen Belky Ramírez Cardona (nombre de pila de la cantante) critica la postura de varios que han vinculado al arte como una clase de resistencia durante las jornadas de protestas que empezaron formalmente el pasado 21 de noviembre.

"¡El arte no es resistencia! ¡El arte es arte y punto! ¡No metan a los verdaderos artistas en esa mierda que pretenden llamar arte con gente encapuchada!", se lee en el primer mensaje que publicó la cantante. A partir de allí, se generaron réplicas que criticaban su planteamiento y algunas otras que lo apoyaban.



Marbelle no se guardó nada ante las críticas y hasta ridiculizó a quienes no compartían su postura.



Por ejemplo, a un usuario que tomó un pantallazo y luego publicó un trino en el que 'respetuosamente difería con ella', la cantante le respondió: "Ay, ¿otra vez usted? ¿Quiere que le ayude a conseguir trabajo?".



Asimismo, ante las críticas y recomendaciones que le hicieron, Marbelle trinó con tono sarcástico que 'ahora todos estudiaron arte'.



Uno de los debates más comentados en Twitter fue el cruce de trinos que la cantante sostuvo con el comediante Diego Matteus.

La cantante respondió en varias ocasiones a los trinos del comediante. Foto: @Marbelle30 en Twitter

Matteus trinó en primer lugar que le recomendaba a Marbelle leer algunos libros y ver algunas películas que, según él, demostraban que el arte es una manera legítima de resistencia. Luego, Marbelle replicó que a ella no la representaban 'esos vagos encapuchados' y asegura que canta desde los 5 años y nunca tuvo tiempo de leer lo que sí leyó el comediante 'por no tener talento'.



Ante una foto de Adriana Lucía, la organizadora del 'ConciertoXColombia' (conocido como el concierto del paro), y algunas personas que tenían su cara tapada, Marbelle aseguró que 'ninguna de esas personas la representan' y mencionó, en otro trino, que muchos se hicieron famosos y exitosos a partir de su participación en 'narconovelas'.

