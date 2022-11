Marbelle es una de las cantantes más conocidas y polémicas de la farándula nacional. Durante la pasada campaña presidencial la intérprete de ‘Collar de perlas’ se mostró públicamente partidaria a las ideologías de derecha y del uribismo, por lo que constantemente utilizaba su cuenta de Twitter para arremeter contra el Pacto Histórico.



Sus constantes roces contra el hoy partido de gobierno le hizo tener varias rencillas virtuales con personalidades de la izquierda en Colombia, sobre todo con el actual presidente de la nación, Gustavo Petro Urrego y su vicepresidente Francia Márquez Mina.

Como consecuencia, la artista acaparó la atención de las redes sociales y los medios de comunicación por su constante ‘rifirrafe’ con estos sectores de la sociedad. Si bien sus comentarios siempre han estado subidos de tono, hubo uno en particular que la llevó ante la corte y posteriormente a conciliar con la Fiscalía General de la Nación por tener evidentes visos racistas.



Para hacer memoria, la cantante comparó a la vicepresidenta con “King Kong”, razón por la cual tuvo que pedir disculpas públicas luego de ser denunciada.



Ahora bien, la reina de la tecnocarrilera, antes del escrutinio pesidencial final el pasado 19 de junio, prometió a sus más de 2,5 millones de seguidores irse del país si Petro quedaba presidente.



¿Por qué no se radicó en el exterior?

Con 11,3 millones de votos, un escrutinio histórico en la cultura electoral del país, Gustavo Petro Urrego se posesionó como el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2022- 2026; sin embargo, Maureen Belky Ramírez, nombre de pila de la cantante nacida en Buenaventura, no se radicó en otro país como le prometió a sus fanáticos



¿Por qué? En una entrevista que tuvo en el programa ‘The Susos Show’, rompió el silenció y manifestó las razones por las que no se fue a vivir al extranjero. Según comentó, algunos proyectos le hicieron cambiar de opinión.



“Aquí en Colombia se sufre de lo lindo. Un poco lo que han visto en el comercial fue lo que pasó. Estaba en un aeropuerto de otro país cuando me llamaron para participar en La Descarga”, indicó la reina de la tecnocarrilera al comediante, pues afirmó que tenía todo listo para comenzar una nueva vida en otra nación.



Así las cosas, Marbelle es una de las jurados del programa de canto de ‘Caracol Televisión’, el cual reúne en una casa estudio a las mejores voces del país que participaron en diferentes reality shows, como ‘La Voz’. Yo Me Llamo’ y ‘A otro nivel.



Elenco de 'La Descarga'

