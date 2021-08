‘Quiero un hijo’: Marbelle quiere volver a ser madre a sus 41 años

Marbelle sigue generando temas de conversación debido a su participación en el programa ‘MasterChef’ y a sus declaraciones recientes. Ahora, la mujer reveló que tiene la ilusión de tener un hijo con el futbolista Sebastián Salazar.



La cantante Marbelle tiene dos hijas: Rafaella y Angie. Ambas están desarrollando sus propias vidas, pues Rafaella ha incursionado en el mundo de la música y Angie ha estado concentrada en su hijo y su relación de pareja.

Actualmente, Marbelle tiene una relación con Sebastián Salazar, de 25 años, es decir 16 años menor que ella. Salazar ha sido futbolista del equipo bogotano ‘Santa Fe’ y en los últimos meses estaba cumpliendo unos compromisos laborales en Brasil.



En entrevista reciente con Laura Acuña, la también participante de ‘MasterChef’ relató que espera tener un hijo con el futbolista.



“Ojalá vengan los hijos, quiero un hijo. Estamos locos hace un par de años por un bebé, pero estamos dándole tiempo al tiempo. Es que tengo 41, si Dios nos lo regala, pues perfecto. Y si mi cuerpo está en las condiciones de que lo hagamos será maravilloso y bienvenido. O si no, pues no”, relató en el programa de Acuña.



Hace algunas semanas en redes sociales había suspicacias en torno a la relación amorosa de la cantante, porque no se le veía junto al futbolista.



“Afortunadamente no hemos terminado, nos separamos por una temporada de seis meses por temas laborales, después de estar juntos toda la pandemia. Tenía que dedicarme a grabar mi último sencillo”, le dijo en julio al periodista Juan Diego Alvira.

Por otro lado, en la entrevista con Acuña la cantante también habló sobre su enfrentamiento con Alicia Machado en el programa ‘MasterChef’ y dejó claro que ella no la discriminó.



“El mensaje para ella es ‘mamacita, aquí serás bienvenida en Colombia siempre, pero no te equivoques con los colombianos porque no somos xenofóbicos”, comentó.



Marbelle anunció que prepara conciertos en el marco de las celebraciones por el Día del Amor y la Amistad.

