La cantante de música popular Marbelle no ha parado de dar de qué hablar durante los últimos meses, cuando la agenda noticiosa en Colombia ha girado en torno a las elecciones.



Incluso, finalizados los comicios, sigue siendo foco de críticas en sus redes sociales.

En esta ocasión, arremetió contra Rodolfo Hernández por reunirse con Gustavo Petro, quien le ganó la Presidencia en la jornada electoral del pasado 19 de junio.

Petro y Hernández decidieron encontrarse con la consigna de "empezar el cambio", según se puede leer en la publicación del ingeniero, en la consignó una fotografía del encuentro.



Por su parte, el presidente electo escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: "¿Qué vamos a un acuerdo nacional? Vamos con seguridad a un acuerdo nacional. Aquí comenzó el cambio. Aquí habrá un acuerdo de la Nación. Aquí habrá una mesa de trabajo conjunta del nororiente con el Gobierno nacional".

Lo que dijo Marbelle: 'No saben lo que es la vergüenza'

La intérprete no estuvo de acuerdo con el encuentro, por lo que decidió responder cuestionando a Rodolfo y reviviendo una de las promesas que más marcaron su campaña: que no decepcionaría a sus votantes.



"'Mírenme a los ojos, léanme los labios... No les voy a fallar'. De verdad que no les corre sangre por la cara. No saben lo que es la vergüenza", fueron las palabras de Marbelle.

Jajajajjaj “MÍRENME A LOS OJOS , LÉANME LOS LABIOS … “NO LES VOY A FALLAR!



De verdad que no les corre sangre por la cara … no saben lo que es la vergüenza 🥶😎🤣👏🏻🇨🇴 https://t.co/tC8xRB6nIk — MARBELLE (@Marbelle30) June 29, 2022

Aunque ha sido criticada por sus fuertes palabras, hay un sector de la población colombiana que coincide en que Hernández debería fungir como un opositor del Gobierno que está ad portas de iniciar.

