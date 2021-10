Así grabó Marbelle video con el 'Gato' Baptista, de ‘Pasión de Gavilanes’

La denominada reina de la tecnocarrilera ha dado de qué hablar recientemente debido a su participación en el concurso de cocina ‘MasterChef’, con la cuál volvió a ser ampliamente mencionada en redes sociales.



Sin embargo, otro de los temas por el cual ha sido tendencia es por sus últimos estrenos musicales. De hecho, en uno de los videoclips de sus canciones actúa junto a uno de los galanes de ‘Pasión de gavilanes’.



Hace poco la cantante lanzó ‘Días nublados’ y ‘Adicta al dolor’, este último la hizo merecedora del reconocimiento a ‘Mejor artista de música popular’ en los premios Latino Show Music.



Por otro lado, ‘Días nublados', que fue lanzado en Youtube el pasado 9 de julio, llamó la atención de sus seguidores porque en el video oficial aparece el actor de ‘Pasión de gavilanes’ Juan Alfonso Baptista.



Ambos protagonizan escenas de amor en las que aparecen besándose y expresando un gran amor, por lo que varios internautas se han mostrado sorprendidos al respecto.



El pasado lunes 11 de octubre, la artista fue entrevistada por el programa matutino de ‘Caracol televisión’ ‘Día a día’, en el cuál habló de sus más recientes sencillos y dio a entender que a su pareja, el futbolista Sebastián Salazar, no le habría gustado mucho que actuara en escenas de besos junto al ‘Gato’ para el video musical de ‘Días nublados’.



“Me di un beso con el ‘Gato’. Ay dios mío, casi me echan de la casa”, mencionó la artista a las presentadoras Catalina Gomez y Carolina Cruz.



En ocasiones anteriores, Marbelle habría mencionado que ella misma buscó al actor para que participara en su video y además pretendía que interpretaran a una pareja que a pesar de que se quieren mucho terminan separándose.



Recién estrenó el sencillo, comentó para una entrevista con ‘Buen día Colombia’ de ‘RCN’: “Lo que queríamos lograr con las imágenes que hicimos con el ‘Gato’, era que se sintiera esa relación, esa complicidad. Ese momento en la cama cuando uno llega en la noche a hablar con su pareja y a soñar y hacer planes, a decirse cuánto se aman y luego tener que ver que él terminó con la mejor amiga”.



La cantante está contenta con lo que logró junto al actor venezolano y así mismo con la acogida y buenos comentarios que ha tenido su canción.

