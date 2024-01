Marbelle reveló si terminó su relación con el jugador Sebastián Salazar

Marbelle estuvo como invitada en la emisora ‘Bésame’, mismo lugar en el que fue locutora hace un poco más de tres años.

En compañía de Marcelo Cezán y Connie Ossa, la intérprete de ‘Amor sincero’ habló de diferentes temas relacionados con su vida personal y profesional que son de interés para los miles de seguidores que tiene en las redes sociales.



El paso de la vallecaucana por la emisora no fue desaprovechado y allí se le preguntó cómo está su corazón y si aún sigue en una relación con el futbolista Sebastián Salazar.

Marbelle habló de Sebastián Salazar

De acuerdo con las palabras de Marbelle, ella decidió alejar su noviazgo de las redes sociales y hoy aún están juntos, e incluso, su amor ya tiene ocho años de vigencia:



“El corazoncito bien, el corazoncito bien. Sigo con Sebastián. Yo realmente decidí alejar mi relación, hace mucho tiempo, de redes. Pero estamos bien, tranquilos. Hemos pasado por etapas, pero ahí seguimos. Así que, nada, contenta y tranquila”, declaró.

En la misma conversación, la artista habló de lo que viene para ella profesionalmente en el 2024: “Se viene nueva música, mi mayor propósito este año es volver a retomar mi carrera y grabar muchas canciones. Porque le he dedicado mucho tiempo a otras cosas. Se viene una gira por Estados Unidos a nivel teatral”.



Marbelle dijo por qué Karol G no entró en ‘Factor X’

Otro tema que generó bastante conversación entre Marbelle y los locutores es la razón por la que Karol G no fue aceptada hace años cuando se presentó en el ‘reality’ del ‘Factor X’.



Maureen Belky Ramírez Cardona, explicó que, como jurados, tenían un cupo limitado de participantes para aceptar y, esto llevó a que muchos talentos, no solo el de Karol G, fueran rechazados.

“A veces, mucha gente que a mí me encantó tuve que decirles que no. Y, simplemente, porque internamente sabíamos que ya no había más cupos para traer para Bogotá (…) Obviamente, la gente no sabe esas cosas, pero a mí me duele cuando lo dicen”, explicó.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

