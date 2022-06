La cantante de tecnocarrilera, Marbelle, ha estado en el ojo del huracán las últimas semanas tras las elecciones presidenciales. La artista causó polémica luego de las declaraciones que realizó contra el presidente electo Gustavo Petro.



Esta controversia llevó a que muchas personas se preguntaran por la vida personal de la bogotana. Marbelle apareció en el programa ‘La Sala de Laura Acuña’ para hablar sobre su relación con su pareja y con sus dos hijas.



Explicó que se siente orgullosa de la crianza dada a Angie y Rafella, de 23 y 20 años respectivamente. La intérprete de ‘collar de perlas’ quiso aclarar rápidamente que no le molesta la orientación sexual de la mayor de sus retoños.



“Yo no tengo problema con que mi hija sea gay, o sea yo no tengo ningún problema, de hecho, me parece divino como respeto la vida de Rafaella y la forma en que ha decidido llevarla y decidió independizarse a los 16 años y preferí no hacer de esto un paso traumático, sino decirle hagámoslo juntas quieres volar abre las alas mi amor y dale porque aquí estoy yo para recibirte si te caes” explicó en el programa.



Marbelle indicó que se ha alejado de Angie por motivos exclusivamente familiares. La hija mayor de la cantante tiene un hijo y vive con su pareja, una mujer llamada Johana.



“Yo me siento orgullosa de lo que son mis hijas, mucha gente piensa que de repente yo con mi hija mayor me he alejado por su condición sexual, que ella ya asumió con su pareja, cuando en mi casa realmente nunca existieron ese tipo de prejuicios. Sí me alejé de Angi por temas que tienen que ver como mamá e hija, como con esas cosas con las que uno no está de acuerdo con los hijos y le dices ‘no te lo voy a patrocinar y eso no te lo voy a aplaudir’”



La relación con Sebastián Salazar

Marbelle y el jugador de fútbol profesional mantienen una relación desde hace años. Ahora la artista confesó que la pareja sueña con tener un hijo.



“Quiero un hijo, estamos locos hace un par de años por un bebé, pero estamos dándole el tiempo al tiempo y pues es que tengo 41 si Dios no lo regala pues perfecto y si mi cuerpo está en las condiciones de que lo hagamos será maravilloso y bienvenido y si no, pues, estamos trabajando en ello”.



La bogotana explicó que debido a las agendas laborales de ambos, no comparten mucho tiempo juntos. Sin embargo, es una relación apoyada en la confianza.

