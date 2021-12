Diego Armando Maradona es considerado por muchos como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol profesional. Su legado en el deporte marcó una época y un cambio en el estilo de juego durante la década de los 80, cuando se impuso en la élite del deporte con la Selección Argentina y con el Napoli, de Italia.

Su muerte, el 25 de noviembre de 2020, golpeó con contundencia la moral de los futboleros que incluso llegaron a considerarlo como un ‘D10S’.



El deceso del Diego sigue retumbando en los estadios del mundo.



Un año después, y como conmemoración del aniversario de su partida, se pusieron en subasta más de 87 bienes que pertenecieron al astro del fútbol.



Casas, automóviles, cuadros y hasta ropa deportiva fueron ofrecidos por medio de una conferencia virtual, a la que podían asistir 1500 personas alrededor del mundo.

Facebook Twitter Linkedin

El último ingreso de Maradona a la Bombonera. Ese día el equipo bostero le hizo un magnánimo homenaje. Foto: Alejandro Pagni. AFP.

“Por su significado emocional, es la subasta más importante de la historia de nuestra empresa. Los interesados, de nuestro país y el mundo, tendrán una oportunidad única de adquirir un bien de Maradona en una subasta totalmente transparente, realizada por profesionales”, afirmó Adrián Mercado, primer ejecutivo del grupo que realizó la subasta, en una publicación de redes sociales.



Sin embargo, la subasta del ‘10’, nombre que le puso la compañía encargada del evento, no tuvo gran acogida y sus miles de invitados no pujaron por los objetos de mayor cuantía.



(Siga leyendo: Hombre anunció en valla publicitaria que busca al 'amor de su vida').



El bochorno fue todavía mayor cuando, como última medida, se extendió el plazo de participación por 10 días más, debido al bajo rendimiento de ofertas que recibieron el día de la inauguración, el pasado 19 de diciembre.



El total recogido por los organizadores no superó ni el 2 % de recaudo.



¿En los próximos días habrá un ‘revés’ en la escasez de pujas?

¿Qué objetos se estaban subastando?

La subasta inició con una propiedad que tiene un gran valor sentimental para la familia Maradona, pues fue una de las viviendas que logró comprar el ‘10’ para sus padres cuando jugaba en Argentinos Juniors, equipo en el cual debutó como profesional.



La casa, ubicada en el barrio Villa Devoto, en Buenos Aires, comenzó con un precio de 900 mil dólares ( 3.5 mil millones de pesos), pero nadie pujó por esta propiedad.



Nadie la compró en la fecha oficial. Probablemente su suerte pueda cambiar con la extensión del plazo, pero es poco factible.

Facebook Twitter Linkedin

Esta era la casa de los padres de Maradona en Villa Devoto, Buenos Aires. Foto: Juan Mabromata / AFP

Otro inmueble que tampoco recibió comparadores fue un apartamento que tenía Diego en la exclusiva zona de las costas de Mar del Plata. Por esta vivienda se pedían 65 mil dólares ( 259 millones de pesos).



Los vehículos de alta gama también fueron uno de los productos estelares del evento.

Uno de estos era un BMW M4, el cual usaba para transportarse a los entrenamientos cuando fue entrenador de Gimnasia y Esgrima de la Plata, el último empleo que tuvo en el espectro futbolístico.



El automóvil cuenta con la firma de Maradona en el parabrisas, luces azules en los faros delanteros y una sirena de policía.



Estos adornos, aunque particulares, le juegan muy en contra: hacen que sea imposible manejar el vehículo en las calles de Buenos Aires, capital de Argentina, por incumplir algunas leyes de tránsito.



EL vehículo empezó la subasta en 170 dolares (679 millones de pesos). Nadie lo compró. Probablemente la sirena policial sea uno de los mayores impedimentos.



Vale recordar que el carro causó polémica, precisamente, porque el ‘pelusa’ lo llevó a un entrenamiento teniendo las prohibiciones de tránsito. En un video difundido en redes sociales se puede ver al campeón del mundo ingresando por las zonas verdes del predio de Gimnasia con el carro.



(También: ¿Por qué las personas tienen sexo con sus ex? Esto dice la ciencia).

Otro de los vehículos subastados fue un auto BMW 759i modelo 2020, que tampoco fue vendido. El precio: 240 mil dólares, un valor cercano a los 959 millones de pesos.



La subasta se hizo posible gracias a los cinco hijos de Maradona: Diego, Gianinna, Dalma, Jana y Diego Fernando, quienes dieron el aval de venta de estas propiedades con el fin de evitar gastos innecesarios entre la fortuna del fallecido ‘10’ argentino.



Pero no hay que lamentarse aún: quedan seis días más para que los objetos consigan comprador. ¿Saldrán del arca hereditaria?

Objetos que se vendieron

Algo se tuvo que vender, ¿no?



Aunque no fue lo esperado, tan solo el 2 % de la expectativa, algunas cosas sí encontraron dueño. Entre los objetos estaba un sombrero con una cinta azul.



Si bien pareciera ser un implemento cualquiera, los participantes pujaron por él. La subasta empezó en 20 dólares y terminó vendiéndose en 320 (más de 1.2 millones de pesos; asequible en comparación con otros objetos).



(Le puede interesar: Video: 'Papá Noel' persiguió y capturó a ladrón que robó una cartera).

Facebook Twitter Linkedin

Diego Maradona con gorra que se subastó. Foto: EFE

También se remató una de las características gorras que más utilizaba Maradona y con la cual se le vio en apariciones públicas: la cachucha con los colores de la bandera de Venezuela que le regaló Nicolás Maduro.



Esta se vendió en 520 dólares ( 2.1 millones de pesos).



Una rápida radiografía del evento da cuenta que los compradores buscaban objetos mucho más personales de Maradona. O al menos no tan ostentosos.



Por el momento no querían un carro con sirena de policía, por ejemplo.



¿Qué pasará con los objetos restantes de ‘D10S’?

Más noticias

James Franco confiesa que dormía con estudiantes y dice ser adicto al sexo

¿Los recuerda?: recuento de los memes más populares en 2021

Viajera en el tiempo, el cuentazo sobre el 3812 que divierte internet

Hombre ganó la lotería y dejó a su novia para no compartirle ni un centavo

Tendencias EL TIEMPO