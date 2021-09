¿Quién está detrás de la cuenta de Instagram de Maradona?

La partida del exfutbolista argentino Diego Maradona causó conmoción en todo el mundo y se le rindieron honores en varios países. En Argentina, incluso se decretaron tres días de duelo nacional posterior a su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.



(Le puede interesar: ¿Quién es el mejor jugador de fútbol de la historia? Esto dice la ciencia).

En las últimas horas de este 16 de septiembre se volvió a presentar actividad en las redes sociales del argentino, ya que se publicó una foto de él a blanco y negro cuando estaba en su plenitud futbolistica. En esta se anunció que iban a volver a activarse las cuentas para rendirle un homenaje.



En la foto que muestra el rostro sonriente de 'El Pelusa', se explica que los ahora responsables de la cuenta son sus hijos, aunque no se sabe específicamente cuál o cuáles. Al momento de su fallecimiento, el futbolista dejó cinco hijos reconocidos: Dalma, Gianinna, Diego Junior, Jana y Diego Fernando.



(Leer más: Diego Maradona: hijas del astro declaran por supuesto hostigamiento).

“Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca”, escribieron en el Instagram del argentino y explicaron: “Por eso vamos a mantener activar tus redes, para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos merecés”.



Así mismo, el texto citó una frase del escritor uruguayo, Eduardo Galeano, que decía: “No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión, que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende”.



(De su interés: La historia que llevó a Falcao a usar el número 3 en el Rayo Vallecano).

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar y los seguidores del extécnico argentino aprovecharon para volver a mencionar todo el cariño y admiración que tenían, pero sobre todo cuánto lo extrañan.



“Gracias dios por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas…”, “Te extraño tanto Dieguito. No puedo dejar de llorar. Te amo monstruo”, “El mejor de todos los tiempos”, “Te extraño todos los días de mi vida Diego, gracias por todo”, fueron algunas de las palabras que dejaron en los comentarios.



(Además: ¿Vuelve a jugar James? Esto dijo Rafa Benítez).

Así mismo, otros futbolistas escribieron en la publicación. Maxi López, antiguo jugador de Argentina y Barcelona, mencionó: “Vas a vivir en el corazón de las personas Diego para toda la eternidad”.



La última publicación que había hecho Maradona en vida era de una foto que le tomó a una carta que le había enviado el presidente de Venezuela Nicolás Maduro felicitándolo por sus sesenta años. Sin embargo, horas después de que sus hijos anunciaron la recuperación de la cuenta borraron dicha publicación del 30 de octubre.



(Lea también: De lujo: Juan Fernando Quintero pasea en un Ferrari).

Más noticias:

Kylian Mbappé, el dolor de cabeza del PSG

Agéndese: estos serán los próximos partidos de la Champions

Carlos Valderrama: un grande, pocos goles, pero de gran factura

Tendencias EL TIEMPO