El emotivo mensaje de despedida de niño sin piernas a Maradona

En abril de 2018, cuando Diego Armando Maradona ejercía como director técnico del Fujairah FC, de los Emiratos Árabes Unidos, permitió la entrada de un grupo de niños a uno de los entrenamientos del equipo. Entre ellos estaba Ali Turganbekov, un niño que nació sin piernas y cuyo sueño era conocer al '10' argentino.



Ese fue para Alí uno de los momentos más felices, pues no solo conoció a su ídolo, sino que también jugó con él e, incluso, le atajo unos penales.



Dos años después, tras conocerse la muerte del futbolista, el pequeño compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales para despedir a uno de los jugadores que más admiraba. Además, aprovechó la oportunidad para recordar el día que lo conoció y resaltar el cariño con el que, según él, lo trató en aquel momento.



"Cada vez que me preguntaban qué encuentro me hundía realmente en el alma y me gustaba mucho, siempre respondía este encuentro con la leyenda del fútbol, ​​con lo mejor de lo mejor, ¡con Diego Maradona!", escribió en su cuenta de Instagram.



Y añadió: "este fue mi primer encuentro, ¡porque me brindó 2 días de su atención! cuando se me acercó por primera vez, me abrazó tan fuerte y no me soltó durante mucho tiempo, como si me conociera desde hace 100 años".



El pequeño también contó que, aunque no estaba planeado durante su visita al campo de entrenamiento, Maradona jugó con él y le regaló la mejor experiencia de su vida.



"Diego Maradona me llevó al campo y jugó conmigo, aunque no estaba planeado. Soñé con verlo y abrazarlo, me dijeron que no podía jugar con él. Pero Maradona tenía un gran corazón bondadoso, de campeón, ¡su sensible atención se hundió profundamente en mi alma!", aseguró Alí.



"¡Descansa en paz mi querido amigo Diego Maradona! ¡Era un amigo y me llamó en su correo!", concluyó.



El día que se conocieron



El 25 de abril de 2018 Maradona publicó en su cuenta de Instagram el emotivo momento que compartió con el pequeño Alí.



"Hola, mi nombre es Alí, me gusta mucho jugar al fútbol. Tengo un sueño: voy a conocer a Diego Maradona", decía el niño que portaba la camiseta de la selección argentina con una gran sonrisa.



En el video se ven algunos de los momentos que compartió Alí junto a Maradona, quien en varias oportunidades tapó los tiros al arco que hizo el exjugador de la albiceleste.



Recientemente el video ha vuelto a llamar la atención porque en uno de los lanzamientos Maradona hace un gol y lo celebra. Hecho que para algunos internautas no fue muy afortunado.



Lo cierto es que, después de que el balón entró a la cancha, el encuentro finalizó con un gran y fuerte abrazo que quedó marcado para siempre en la memoria de Alí.



