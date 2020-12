Ahora alucinan con que figura de Maradona se apareció en el cielo

¿Maradona apareció en el cielo?



Tras la muerte de Diego Armando Maradona, el pasado 25 de noviembre, una mujer argentina aseguró en redes sociales que lo vio, entre las nubes y la Luna, con la camiseta de la selección de Argentina.

La usuaria de Twitter @SoloNatali publicó, el pasado sábado 28, un video y señaló que no había notado que las nubes parecían formar la imagen del exfutbolista hasta que un amigo se lo comentó.



Un amigo me hizo notar que capaz estábamos viendo otra cosa

TWITTER

Pero hoy mi amigo @correnvera me hizo dar cuenta que capas estábamos viendo otra cosa. Sera que ya extrañamos un montón y vemos cualquier cosa ?

No se pero es magia, siempre #ad10s #maradona pic.twitter.com/d80eDcoKFw — Natali ✌🏼☀️ (@SoloNatali) November 28, 2020

Natalí (como aparece en redes sociales) también generó una interrogante: “¿Será que ya lo extrañamos un montón y vemos cualquier cosa? No sé, pero es magia”.



Quienes han comentado el video dicen que hasta se alcanza a ver el número 10, con el que ‘El Pelusa’ jugaba, en medio de las nubes.



La aparición también fue descrita por los más sentimentales como una despedida del ídolo de su tierra natal.



“Hasta Dios desde el cielo le hizo un homenaje a Maradona”, escribió en Twitter el usuario @Volve10Riquelme, junto con un montaje que ejemplifica lo que ven muchos usuarios en las imágenes: Maradona de espaldas levantando los brazos.

Hasta Dios desde el cielo le hizo un homenaje a Maradona y algunos y algunas lo desprecian pic.twitter.com/dTnHNKbOdA — Bostero (@Volve10Riquelme) December 1, 2020

Otras personas señalaron el hecho como una simple ilusión óptica, alimentada por la pérdida del exfutbolista.



El Maradona de la pared

También se presentó una supuesta aparición de Maradona en la capital argentina (Buenos Aires), en una casa donde el ‘10’ vivió con su familia en los años 70.



Esta habría ocurrido después de que muchos fanáticos se acercaran a la morada y colocaran fotografías, flores y velas en conmemoración.



Algunas velas dejaron quemaduras entre la pared y la puerta, lo que generó una mancha en la fachada.



El periodista argentino Martín Mazur interpretó esta mancha como la cabeza de Maradona: “Les pregunto: ¿cuántos Maradonas ven en la foto? Yo, inmediatamente, vi dos, luego vi que el segundo, el de abajo a la izquierda, era en realidad la quemadura de las velas. No sé si me estoy volviendo loco”.



Búsqueda rápida en Google pic.twitter.com/7z0Kea00oW — Martin Mazur (@martinmazur) November 29, 2020

La iglesia maradoniana

La obsesión de los fanáticos, especialmente de Argentina, con Maradona viene desde los años 80. A finales de los 90 se fundó la iglesia Maradoniana.



"Nuestra religión es el fútbol y, como toda religión, debe tener un Dios", explicó Alejandro Verón, uno de los fundadores de este movimiento humano en torno de ‘D10S’, como también era llamado Diego Maradona.



La iglesia actualmente cuenta con más de 50 mil aficionados en todo el mundo, quienes celebran ‘las pascuas maradoniana’ el 22 de junio (día del icónico partido entre Inglaterra y Argentina en el Mundial de México de 1986) y la ‘Navidad maradoniana’ el 30 de octubre (día del nacimiento de Maradona).



"Ahora mismo no puedo decir cuántos son, pero de Colombia recibimos muchísimos mensajes y hay miles de inscritos, lo que los hace también apóstoles de nuestra comunidad", señaló Verón sobre los colombianos que hacen parte de la iglesia.

La despedida de ‘D10S’

Y solo hace falta ver las multitudinarias muestras de dolor por parte de los compatriotas de Maradona, durante las conmemoraciones que se celebraron los días siguientes a la partida del ‘10’ argentino, para contemplar la obsesión maradoniana.



Además de los numerosos homenajes en Nápoles (Italia), de donde es uno de los equipos de los amores del astro argentino, y Barcelona (España).



Duelo en Argentina, después de la muerte de Diego Maradona Foto: EFE Duelo en Argentina, después de la muerte de Diego Maradona Foto: AFP Duelo en Argentina, después de la muerte de Diego Maradona Foto: AFP Duelo en Argentina, después de la muerte de Diego Maradona Foto: EFE

Inclusive, el Gobierno argentino decretó tres días de duelo nacional por la pérdida de Maradona y lo velaron en la Casa Rosada (sede de Gobierno del país).



*Con información de La Nación (GDA - Argentina)