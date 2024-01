Mara Cifuentes se arrepiente de cirugía de feminización facial: 'No quería eso'

Mara Cifuentes es una reconocida modelo colombiana, tras su participación en 'La agencia: batalla de modelos' se ganó el cariño y admiración de los televidentes. En dicho programa confesó que era una mujer trans, lo que desató en su momento una polémica en redes.



En medio de su transición, Cifuentes decidió realizarse una cirugía de feminización facial el pasado mes de octubre de 2023, la cual consistía en modificar algunas partes de su rostro para hacerlas más femeninas.



"Lo deseaba hace mucho tiempo y no lo había expresado porque me sentía culpable de querer hacerme una cirugía plástica, porque ya estaba bien, porque me sentía en mi carrera bien; pero llegó un momento de mi vida donde dije: lo quiero hacer, lo quiero realmente", dijo en su momento.

Mara Cifuentes se arrepintió de su cirugía de feminización

Luego de varios meses sin pronunciarse respecto a la cirugía, Mara escribió en sus historias de Instagram que estaba arrepentida del proceso, pues un detalle en sus cejas no fue pedido.



"Me ha pesado tanto esta cirugía que voy a tener que borrar mis fotos de antes, porque cada vez que las veo me recuerda lo estúpida que soy", describió la modelo.



En otra de sus historias mostró la inconformidad que tenía, pues en medio de la cirugía las órbitas de su cráneo se abrieron un poco más, "es un sentimiento de frustración, ¿cómo te sentirías si te hicieran una cirugía que tú no querías?", puntualizó.



Según la descripción, la órbita del ojo de la modelo fue abierta en 7 milímetros, lo que hizo un cambio en sus cejas: "Pedí que no se hiciera por qué me gustaba la forma que tenía la línea de maquillaje de mi ojo. Esto hace que mi ceja tenga otra forma completamente diferente".



"Una ceja se me ve más levantada que la otra, yo sé que somos asimétricos, pero yo pedí específicamente que no quería eso y siento como que mi palabra no importó”, finalizó.

