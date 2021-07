Se termina la relación poliamorosa de la modelo Mara Cifuentes

Alejandro Betancourt, recordado participante de la edición de 2013 de 'Protagonistas de Nuestra Tele', del canal 'RCN', dio a conocer una noticia que impactó en sus seguidores: terminó la relación poliamorosa que sostenía con las modelos Mara Cifuentes y Bella Castiblanco.

Vale destacar que los tres fueron noticia este año, cuando se les vio juntos en unas vacaciones en Islas del Rosario, en Cartagena. La especulación de los usuarios en redes fue subiendo hasta que, el 23 de abril, los tres fueron portada de la revista 'Vea' y confirmaron su relación poliamorosa.

(Lea también: Una hija de Will Smith confiesa que practica el 'poliamor')

De hecho, eso era algo más que una relación casual. En muchas ocasiones se planteó el probable asunto de un matrimonio, además de la exploración de otros temas personales y sentimentales.



Apenas meses después, sin embargo, el romance terminó.



Eso sí: la especulación venía desde mediados de mayo, aproximadamente, cuando los seguidores de Mara, Bella y Alejandro notaron cierta 'distancia' entre los tres. Las publicaciones juntos eran cada vez más escasas hasta ser decididamente nulas.

(Le contamos: Cuál es la orientación sexual del novio de las modelos Mara y Bella)

Hace poco, Alejandro se pronunció en torno al tema. Quiso, según sus declaraciones, zanjar algunos rumores según los cuales él no se tomó en serio la relación y solo estuvo con Mara y Bella para acumular prestigio en redes sociales.

"Efectivamente eso se terminó. Se terminó y se terminó con todo el cariño del mundo porque yo a las dos las amo y han sido lo mejor que me ha pasado este año".



"Yo no soy así, no soy de crear fama ni en escándalos y mucho menos ponerme a engañarlos a ustedes", puntualizó refiriéndose al supuesto 'jugueteo' en la relación.

“La relación de nosotros se baso en una confianza donde sabíamos muchas cosas de la otra persona, entre esas cosas yo sabia que Mara estaba terminando una relación que tenía hace mucho tiempo, eso era algo que me tenía muy tocado. El lema de ella era ‘el que se enamora pierde’, y yo no estaba de acuerdo, para mí el que se enamoraba ganaba siempre así no fuera correspondido. Entre ese boroló y juegos resultamos enamorándonos”, concluyó Betancourt.

Facebook Twitter Linkedin

Mara Cifuentes finalizó su relación poliamorosa. Foto: Instagram: @maracifuentes1

Mara Cifuentes se dio a conocer gracias al programa 'La Agencia: batalla de modelos'. Poco a poco se convirtió en una de las concursantes favoritas de la producción, lo cual le abrió varias puertas en la pasarela y en el mundo de la moda.



Bella Castiblanco también aumentó su fama y prestigio gracias a su participación en el certamen de modelaje. Ella llegó a la producción bajo el nombre de Dave Castiblanco, un modelo andrógino, para después, conforme pasó el tiempo, seguir su tránsito hasta convertirse en Isabella (Bella) Castiblanco.

Más noticias

Mara Cifuentes confesó ser pansexual y tener una relación poliamorosa

Las mujeres trans que han brillado en la TV y el cine colombiano

Tendencias EL TIEMPO