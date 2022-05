La modelo colombiana, Mara Cifuentes, compartió sus avances en el proceso de recuperación y rehabilitación que sigue desde el pasado marzo luego de revelar a través de redes sociales que en contra de su voluntad, fue internada en un centro de rehabilitación por la adicción que le generó a una droga conocida como ‘tusi’ o cocaína rosa.

La ex participante del reality show 'La Agencia', recordada por compartir su decisión de transicionar de hombre a mujer, había explicado en el pasado que fue retenida en contra de su voluntad en una clínica en Medellín por el uso excesivo de medicamentos para tratar la depresión y la ansiedad e incluso bipolaridad. Además el 18 de mayo comunicó que tomó la decisión de ausentarse de las redes sociales porque por recomendación médica volvería a la clínica de reposo para lidiar con los mismos problemas.

Un camino duro pero no imposible

En la publicación hecha en instagram, la modelo explicó que ha estado juiciosa y enfocada en mejorar.



Ha señalado que que está con un equipo de médicos trabajando en su salud mental y también con tratamiento de pastillas. "Antes no era capaz de dormir porque estaba pasando por una crisis (...) Intentaron hacerme ir a rehabilitación y dije que sí ¡Ahora estoy mejorando!”, señaló



La modelo agregó que como parte del proceso de recuperación ahora solamente puede tener su teléfono celular durante una hora al día pero que está preparándose para cosas más grandes."Un camino duro pero no imposible. Un día a la vez", agregó

Tusi: ¿qué es la cocaína rosa que provocó la adicción de Mara Cifuentes?

La sustancia psicoactiva que la antioqueña probó en diciembre de 2020 con su exnovio Camilo es es una droga sintética que aunque se le llama ‘cocaína rosa’, no tiene que ver con la ‘cocaína blanca’, pues su fórmula está basada en la composición del LSD (dietilamida del ácido lisérgico) y, de igual manera, suma una proporción de MDMA (metilendioximetanfetamina).



Cuando se consume, la persona tiene un aumento de energía corporal y efectos visuales tipo caleidoscopio, pero también altera la percepción de la realidad, las emociones y puede ocasionar cuadros de ansiedad. Eso sí, los efectos dependen de la cantidad que se ingiere, la calidad de la droga y la alimentación previa al consumo.



La combinación de ambas sustancias psicotrópicas causa efectos alucinógenos y sensación de euforia. Como la mayoría de este tipo de drogas, se incrementa la sensación falsa de control y perfeccionamiento de las capacidades, lo cual no es más que un estado de nerviosismo y excitación muy elevado.



De acuerdo con la Corporación Acción Técnica Social (ATS), organización que educa sobre el consumo de estas sustancias, en el país los jóvenes no tienen los conocimientos para preparar este alucinógeno, lo que pone en un riesgo mayor a los consumidores.



"Lo que hemos encontrado al analizar estas muestras es que en la mayoría de los casos es probable que no superen el 20 % de 2CB, el resto son adulterantes. Esta es una droga que en muy poca cantidad surte efecto", explicó Julián Quintero, director de ATS.



“Estoy muy feliz haber tratado la depresión, porque siento que está mejorando y efectivamente es algo que sí se puede mejorar. Es una enfermedad que se puede tratar y se vale pedir ayuda”, comentó Mara Cifuentes en agosto de 2021.

