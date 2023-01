La modelo paisa Mara Cifuentes comenzó el 2023 robándose todas las miradas en redes sociales: primero, al dejar a la vista su tonificado abdomen y, ahora, con unas controvertidas fotografías que han generado revuelo entre sus seguidores.



Cifuentes, quien saltó a la fama de la mano del reality ‘La agencia: batalla de modelos’, dejó a un lado las selfis y las fotografías en la playa -que eclipsan su feed de Instagram- para mostrar una nueva faceta suya: una cargada de crítica religiosa y excentricidad.

Las ‘perturbadoras’ fotos que alarmaron a los seguidores de Mara Cifuentes

“La iglesia es un hospital de enfermos, no un museo de santos”, fue la descripción con la que la modelo compartió una serie de imágenes en las que se le ve luciendo lo que parece ser un disfraz de chupacabras, una criatura que, según las leyendas, ataca a animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales.

(Lea también: Mara Cifuentes mostró como lucía antes de su transición: 'Que hermosa criatura').

Con unos lentes de contacto blancos, un diminuto bikini y una cabeza de venado, Cifuentes posó ante el lente de la cámara y dejó algunos videos en sus historias de Instagram que preocuparon a sus seguidores. En uno de ellos, toma la cabeza decorativa del ciervo y, acto seguido, intenta introducirla en su boca; en otro de los clips, por el contrario, comienza a cantar: “Me gusta el perreo, quiero candeleo”.

Sus historias en Instagram no se limitaron a videos, la modelo colombiana también dejó un contundente mensaje, acompañado de una imagen en la que carga la cabeza de venado en la mano: “Tu esposo me hizo jurar que no te diría nada, pero me muero por mandarte las fotos”.



Aunque Cifuentes restringió los comentarios en la publicación original, tanto las fotografías como los clips fueron replicados por perfiles dedicados a famosos. Allí, el disfraz de la modelo dividió opiniones: mientras que unos apoyaron su autenticidad; otros optaron por juzgar sus palabras y vestimenta.

(Siga leyendo: Mara Cifuentes habló sobre su salud mental: 'Me sentía como un zombie’).

“Demos palabras de aliento”, “Necesita urgente ayuda espiritual y profesional”, “Si a ella le hace feliz, el resto sobra” y “Sin palabras, qué triste”, son solo algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

¿Quién es Mara Cifuentes?

Mara Cifuentes llegó a la fama nacional tras aparecer en el reality ‘La agencia: batalla de modelos’, en el que perteneció al equipo de la modelo Carolina Castro. Su carisma, curvas y personalidad le sirvieron para ganarse el cariño de los espectadores, pero también para levantar las más duras críticas al revelar que era una mujer transgénero.

(De interés: Mara Cifuentes mostró ‘sin miedo’ su cuerpo al natural y sin cirugías).

Tras su aparición en el programa de ‘Caracol Televisión’, Mara se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales. Y si no, que lo digan los más de 1,3 millones de seguidores en Instagram que no se pierden un detalle de la vida profesional y personal de la modelo. Además, ha logrado posicionarse como uno de los referentes en la industria de la moda en el país.

Aunque las imágenes publicadas el pasado 9 de enero encendieron las alarmas de los admiradores de la modelo, no es la primera vez que pasa. A principios de 2022, Cifuentes compartió unas fotografías de su estado físico, en las cuales se le veía visiblemente afectada. De acuerdo con sus declaraciones del momento, atravesaba una difícil situación a causa de una adicción.



“El tusi lo probé en diciembre de 2020 con Camilo y me volví adicta desde entonces, hasta este punto de la historia yo ya estoy muy loca, mi comportamiento cambió mucho, era otra persona, estaba muy flaca y actuando raro”, reveló la modelo mediante sus historias de Instagram.

Puestas de sol, vacaciones, descanso y controvertidos disfraces son los elementos que han eclipsado el inicio del 2023 de la modelo, quien se muestra más activa que nunca en sus redes sociales.

